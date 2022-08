Le Drakkar remporte son premier match à domicile en pré-saison 6 à 4 contre les Sags

Olivier Ciarlo n’a accordé qu’un seul but dans la rencontre contre les Sags et a été présent jusqu’en mi-partie, laissant sa place à Gabriel Boissoneault. Photo Mario Dechamplain

C’est soir de premier match à domicile en pré-saison pour le Drakkar qui recevait les Saguenéens, arborant leur nouveau chandail pour l’occasion. Le soir précédent à Chicoutimi, l’équipe locale avait balayé 8-0 ses opposants nord-côtiers.

Peu avant la partie, le Drakkar a annoncé que son premier choix du dernier repêchage, Justin Poirier, serait de l’alignement de l’équipe pour la saison 2022-2023.

Par contre, après la rencontre de mardi soir, les attaquants Jacob Charron et Charles-Antoine Tremblay, qui faisait partie de l’équipe l’an dernier, les défenseurs Émeric Jeansonne et Maxime Lauzon, de même que le gardien Émile Pagé ont été retranchés. Le Drakkar devrait procéder à de nouvelles coupures après la partie de ce soir.

En fin de première période, les Saguenéens ont profité d’un avantage numérique pour prendre l’avance avec un but du vétéran Marc-Antoine Séguin. Tôt en deuxième période, Nathan Baril vient créer l’égalité avec l’aide d’Andrew Belchamber et Matyas Melovsky. Louis-Charles Plourde accorde l’avance au Drakkar quelques minutes plus tard.

Sur une lancée, Félix Gagnon marque moins de deux minutes plus tard pour creuser l’écart à 3-1. Avec un peu plus de quatre minutes à faire dans la période médiane, Julien Lanthier vient conforter l’avance de son équipe en marquant le 4e but.

Il restait tout juste une minute à faire dans cette deuxième période qu’Andrew Belchamber vient ajouter le 5e but sans réplique des nord-côtiers. Les Saguenéens ont, par contre, répliqué rapidement en troisième avec un but d’Emmanuel Vermette. Cinq minutes plus tard, Félix Bédard vient réduire l’avance du Drakkar en marquant le 3e but des Sags. Ces derniers viennent chauffer le Drakkar en marquant un 4e but (Maxim Massé).

Justin Poirier vient marquer dans un filet désert avec moins de deux minutes à la partie pour assurer la victoire de son équipe.

C’est Olivier Ciarlo qui défendait la cage du Drakkar pour la première moitié du match et il n’a accordé qu’un seul but. Gabriel Boissonneault a pris le relais pour terminer la rencontre et a cédé trois fois devant l’équipe adverse. Luciano Ruggiero était le vis-à-vis de Ciarlo en début de partie et a été remplacé par Emerik Barbeau à mi-parcours.