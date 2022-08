Les bagarres pour un poste sont enclenchées chez le Drakkar

Avec maintenant autour de 35 joueurs encore au camp d’entraînement et trois rencontres présaison en quatre jours, il y aura des bagarres pour conserver son poste à bord du Drakkar en 2022-2023 dans les prochains jours.

« On a connu une première semaine compétitive, où on a vu quelques belles surprises. Les bagarres pour un poste sont maintenant établies », de lancer l’entraîneur-chef et directeur général Jean-François Grégoire en début de semaine.

« Après le match de mardi, il y aura sûrement des coupures, probablement aussi après le match de mercredi. Et après la rencontre de vendredi, on devrait être à quelques joueurs près de l’alignement qu’on va envisager pour le début de la saison, à moins qu’il y ait des échanges d’ici dimanche », a-t-il ajouté.

Selon le patron hockey du Drakkar, ces luttes pour un poste sont nécessaires en raison du rendement des recrues et des nouveaux joueurs. « C’est ce qu’on veut voir. Il ne faut pas changer notre alignement pris dans les dernières années. On a des jeunes encore, qui se débrouillent très bien, ils vont avoir leur place et en conséquence, il y a peut-être des vétérans qui vont perdre la leur. »

Parmi les joueurs qui se sont signalés jusqu’ici aux yeux de Grégoire, il y a bien sûr le premier choix de la formation au dernier repêchage, Justin Poirier. Le jeune a sûrement été remarqué par quiconque a mis les pieds au Centre Henry-Leonard depuis le début du camp d’entraînement. Il a du chien et un lancer foudroyant.

« Ce n’est pas une surprise, mais on peut dire que Poirier a connu une très bonne semaine. Il a été dominant et il a tout un tir. À l’attaque, Charles-Thomas Larochelle (invité du junior A de la Saskatchewan) est une belle surprise. Chez les défenseurs, Alexis Bernier et Julien Lanthier ont très bien fait. Ils sont ressortis du lot même s’il y avait des vétérans. »

En début de semaine, deux membres de l’équipe sont rentrés au bercail. Le défenseur Niks Fenenko est revenu à Baie-Comeau après le beau parcours de la Lettonie au Championnat mondial de hockey junior. « Niks est revenu avec son enthousiasme typique, fier du parcours de la Lettonie, avec raison », a conclu Grégoire.

L’autre Drakkar qui était à ce championnat, Brian St-Louis, est lui aussi de retour à son poste de responsable de l’équipement du club, lui aussi avec sa bonne humeur habituelle.