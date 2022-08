Samuel Murray atteint la finale des Championnats mondiaux de racquetball

Samuel Murray et sa partenaire Frédérique Lambert atteignent la grande finale des Championnats mondiaux, dans la catégorie double mixte. Photo archives

C’est en double mixte que Samuel Murray tentera, avec sa partenaire Frédérique Lambert, de remporter l’or aux Championnats du monde de racquetball 2022 qui se tiennent au Mexique.

Après avoir vaincu les Boliviens Conrrado Moscoso et Jenny Daza Navia en demi-finale, Murray et Lambert, classés 6e, se mesureront aux Mexicains Rodrigo Montoya et Samantha Salas Solis, semés premiers, en grande finale du double mixte. Le match aura lieu ce jeudi à 19h.

Mercredi, en demi-finale du double masculin, Samuel et son partenaire Coby Iwaasa ont subi la défaite contre le duo bolivien composé de Conrrado Moscoso et Roland Keller.

Michèle Morissette et Frédérique Lambert ont également perdu la demi-finale du double féminin contre les Argentines Valeria Centallas et Natalia Mendez.