Équipe Jauron a de grandes ambitions

La saison de curling est déjà entamée pour Équipe Jauron de Sept-Îles. Les ambitions sont grandes pour Philippe Jauron et ses partenaires Étienne Elias, Alexandre Jauron et Emmanuel Normand, une participation au Championnat canadien U18, mais aussi à celui U21, à défaut des Jeux du Canada.

L’équipe du skip Philippe Jauron était sur les glaces il y a un peu plus d’une semaine, prenant part à deux tournois au Centre récréatif Marianne St-Gelais de Saint-Félicien.

La formation septilienne a remporté la médaille de bronze du tournoi préparatoire, compétition réunissant des équipes adultes, et elle s’est avouée vaincue en demi-finale du tournoi U21 contre un club de l’Ontario, qui a éventuellement été sacré champion.

Les Septiliens ont ainsi pu amorcer plus tôt leur saison et se pratiquer. « Ç’a permis de corriger certains défauts de la fin de la dernière saison et d’apporter des ajustements », ont fait savoir Philippe et Emmanuel, accompagnés pour l’entrevue de l’entraîneur Richard Jauron. Le rôle de vice-capitaine, le poste dans la maison pour les lancers du skip, reviendra à Étienne au lieu d’Alexandre.

Avant ces tournois, ils ne s’étaient pas retrouvés sur les glaces depuis avril. Durant l’été, il y a eu de l’entraînement physique et de la planification de stratégies.

Automne chargé

Le quatuor, qui devrait pouvoir s’entraîner sur les glaces du Club de curling de Sept-Îles à compter du 17 septembre, sera en Tournoi Invitation U18 à Pointe-Claire du 23 au 25 septembre.

Trois autres compétitions provinciales sont aussi à son calendrier d’automne, soit du 8 au 10 octobre à Saint-Lambert, du 28 au 30 octobre au Club Kénogami (Jonquière) et du 18 au 20 novembre à Québec.

Au retour des Fêtes, ce seront les Championnats provinciaux U18, du 4 au 8 janvier à Québec, et celui U21, du 25 au 29 janvier à Saint-Lambert.

Philippe Jauron et Emmanuel Normand ont laissé savoir qu’ils souhaitaient fortement se classer pour les Championnats canadiens U18 et U21. Comme ils se dérouleront à Rouyn-Noranda pour le U21, le Québec a deux « spot ».

« C’est notre dernière année U18. On veut se donner au maximum pour aller au Canadien U18 », ont-ils dit.

Pour ce qui est des Jeux du Canada 2023, cette compétition était dans leur plan il y a un peu plus d’un an, mais la donne a changé alors que l’entraîneur-chef de l’équipe masculine du Québec a opté pour sélectionner des joueurs de façon individuelle et non une équipe.

« On aime ça faire de la compétition avec notre équipe. Oui il y a de la déception pour les Jeux du Canada, mais on l’a déjà digéré et on s’y attendait. Le niveau de compétition sur les glaces aux championnats canadiens demeure le même », ont avoué les deux joueurs et l’entraîneur.