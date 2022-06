Jour 2 du Festival de la chanson de Tadoussac: Edith, Dany et les autres

Le soleil a agréablement surpris les festivaliers à Tadoussac en ce vendredi 17 juin. Si certains spectacles dont celui de l’Anse-à-la-Barque avec Dany Nicolas, ont été déplacés à l’abri par prudence, la plage a accueilli son premier spectacle celui de Dans l’shed, dans une ambiance des plus chaleureuses.

Edith Butler, visiblement ravie de renouer avec le festival, a raconté avoir cru ses passages ici terminés. L’album Le tour du grand bois, réalisé par Lisa Leblanc, a donné un nouveau souffle à sa carrière. Elle a livré un vibrant hommage à sa mère et ses amis Michel Louvain et René Martel, décédés durant la pandémie.

Dany Nicolas, fils de Tadoussac, a grandi avec le festival. Aujourd’hui, il s’y produit avec beaucoup de fierté en solo et mène une carrière florissante de musicien.

Le beau temps a surpris tout le monde à Tadoussac ce vendredi 17 juin.

Le groupe Dans l’shed a la plage. Le chanteur Eric Dion a un lien d’attachement particulier avec le festival puisqu’il était de la première cohorte des Chemins d’écriture avec Xavier Lacouture il y a belle lurette.

Le charme de Tadoussac opère toujours. Le restaurant Mathilde accueille les festivaliers jusqu’aux petites heures, avec David Marin en formule « piano/bar/karaoke ».

Le festival se poursuit jusqu’à dimanche. Ce soir, Yves Lambert, Marco Ema, Diane Dufresne, Clay and Friends et Mononc Serge se produiront entre autres sur les scènes, intérieures et extérieures. Samedi, les artistes en résidence des Chemins d’écriture seront sur scène en deux vagues, les enfants seront servis avec Rythmo-rigolo, présenté gratuitement à la plage, puis on verra notamment Valence, Marie Claudel, Ramon Chicharron, Patrice Michaud, Lise Leblanc, Martha Wainwright, Gros Mené, Les Louanges et de nombreux autres.