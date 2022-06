Festival de la chanson de Tadoussac: c’est parti

La petite bourgade lovée autour de l’une des plus belles baies du monde s’anime lentement sous l’impulsion du Festival de la chanson de Tadoussac dont les premières notes ont retenti en ce jeudi 16 juin. L’événement se déroule jusqu’au dimanche 19 juin.

Bel assemblage de visages plus ou moins nouveaux à découvrir (Marilyne Léonard, Marsö Margelidon, Marco Ema, Valence, Marie Claudel, Dany Nicholas, natif du coin, et les participants de la résidence Les Chemins d’écriture, entre autres), de grandes âmes musicales (Edith Butler, Stephen Faulkner, Yves Lambert, Diane Dufresne, Martha Wainwright…) et de valeurs sûres contemporaines (Patrice Michaud, Vincent Vallières, Emile Bilodeau, les Hay Babies, Lisa Leblanc et tutti quanti), la programmation ratisse large comme le fleuve, coin Saint-Laurent-Saguenay.







Si on annonce de la flotte, le soleil brille au coeur des festivaliers qui arborent parapluie et bottes de caoutchouc, mais surtout leurs plus beaux sourires.

Suivez notre couverture du festival sur les sites web des Éditions nordiques tout au long de la fin de semaine.

Il n’est pas trop tard pour envisager une petite virée à Tadou!

Marilyne Léonard au Pub de la Microbrasserie Tadoussac.