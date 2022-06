La Troupe du Masque d’Or de retour sur scène

La Troupe du Masque d’Or revient sur scène en juin après une longue période d’absence. Les acteurs présenteront une traduction de la comédie musicale « Groovy » et un spectacle intitulé « En direct de l’univers musical des années 50’ à 2000 ».

Les acteurs sont heureux de présenter ses spectacles sur lesquels ils travaillent respectivement depuis 2021 et 2019.

« Après trois ans, ça fait du bien! », affirme le président du conseil d’administration de la troupe, Michel Pelletier. « On a du plaisir à jouer et tout le monde est à sa place. »

Groovy

Pour la première fois, cette comédie musicale a été adaptée en français, un travail réalisé par l’équipe du Masque d’Or.

C’est une pièce mouvementée et humoristique qui plonge le public dans la folie des années 1960. Trois amis organisent un festival de musique à l’image de cette époque « peace and love ». Ils vivront de nombreux rebondissement, avec les tentatives de sabotage d’une voisine et du shérif de la ville.

Ils tentent d’avoir le groupe de l’heure « Lemon Bugs », qui est déchiré entre participer au festival ou à un grand événement.

Puis plusieurs autres personnages font leur apparence pour ajouter leur grain de sel à la pièce.

« C’est très, très, très coloré. Les gens n’auront pas le temps de se lasser de l’histoire », affirme M. Pelletier.

Ce spectacle se terminera avec un hommage à de grands événements des années 1960. Notamment, le discours de Martin Luther King et le premier homme sur la lune.

Groovy sera à la salle Jean-Marc-Dion le 16 juin, à 20h.

En direct de l’univers musical des années ’50 à 2000’

Inspiré de l’émission « En direct de l’univers », ce spectacle est une création originale de la troupe. C’est une revue musicale des meilleures chansons des années 1950 à 2000, décrite comme « un feu roulant musical » par les créateurs.

L’ensemble musical Chœur en Sol se joint au Masque d’Or pour ce spectacle.

La représentation aura lieu le 17 juin à 20h, à la Salle Jean-Marc-Dion.