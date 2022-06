François Legault ira de l’avant avec le pont sur le Saguenay, « si l’étude est positive »

Si les résultats de l’étude en cours sont concluants, François Legault s’engage à lancer les travaux de construction d’un pont enjambant la rivière Saguenay.

« On va aller de l’avant. Si l’étude est positive, oui, on s’engage à aller de l’avant. Je pense que c’est un projet important. Il y a d’autres aspects aussi, il y a des projets du côté de Saguenay, il y a l’enjeu des bélugas. Ça peut régler beaucoup de problèmes ce pont-là, oui, absolument », a confirmé le premier ministre du Québec lors d’une entrevue dans les bureaux du journal Le Manic, jeudi matin.

Selon lui, les résultats de l’étude sur les aspects socioéconomiques et environnementaux et sur les coûts sont attendus dans les premiers mois de 2023.

M. Legault considère que le consensus autour du projet d’un pont est plus large aujourd’hui qu’il ne l’était. « Pendant plusieurs années, moi, j’entendais un petit peu de la chicane à Tadoussac, 70 jobs avec le traversier, ça va être quoi les impacts socioéconomiques si jamais on fait un pont et qu’il n’y a plus de traversier », a-t-il rappelé.

De passage à Baie-Comeau pour annoncer la candidature du maire de Baie-Comeau, Yves Montigny, sous les couleurs de la Coalition avenir Québec dans René-Lévesque à l’élection générale du 3 octobre, le premier ministre s’est dit très ouvert au projet de pont, tout en se gardant bien, a-t-il dit, d’arriver à une conclusion avant de connaître les résultats.