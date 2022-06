La Manicouagan n’échappe pas aux oiseaux morts

Le phénomène des oiseaux morts ou agonisants a atteint la Manicouagan. Des découvertes ont été rapportées, dont celle d’une citoyenne de Pointe-Lebel, Sylvie Charest, qui en a trouvé trois sur la plage du secteur de Pointe-Paradis.

C’est en cherchant son chat dans la journée du dimanche 12 juin que la Lebeloise est tombée sur un premier oiseau mort en état de décomposition. Puis un peu plus loin, un autre agonisait. Il s’agissait d’un Eider à duvet.

Ce Eider à duvet était agonisant lorsque Sylvie Charest l’a découvert.

« Je suis retournée à la maison chercher des gants et je l’ai mis dans une boîte. Je l’ai éloigné en attendant de trouver une solution. Il n’était pas mort, mais pas fort », souligne Mme Charest qui, le lendemain, découvrait aussi un autre goéland mort.

Dès le dimanche, la dame a tenté de contacter des agents de protection de la faune, mais après une attente d’une heure au téléphone, elle a laissé tomber. Elle a finalement réussi à parler à quelqu’un le mardi matin et dans l’après-midi même, un agent se rendait sur place recueillir les trois oiseaux. Celui qui agonisait toujours a été euthanasié.

Des oiseaux morts ont aussi été découverts à Ragueneau et l’analyse de spécimens a confirmé que la grippe aviaire était en cause, s’est fait dire Sylvie Charest. « On considère que la grippe aviaire s’est répandue dans la plupart des régions du Québec où il y a des oiseaux migrateurs », précise Daniel Labonté, porte-parole du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.