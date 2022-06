Un homme retrouvé mort à Rivière-St-Jean

Un homme de 57 ans a été retrouvé mort mercredi matin à Rivière-St-Jean sur la rue du Quai.

Les policiers de la Sûreté du Québec ont été appelés à 6 h 30 mercredi matin pour se rendre sur la rue du Quai à Rivière-St-Jean pour une personne inanimée.

Le décès a été constaté sur les lieux et des enquêteurs se sont rendus sur place afin d’éclaircir les causes et circonstances entourant ce décès.

« Pour le moment, il n’y a aucun élément qui semble porter sur un acte criminel », dit la porte-parole de la Sûreté du Québec.

Une autopsie sera pratiquée et une vérification mécanique en lien avec le véhicule sera faite.

À ce stade-ci, plusieurs hypothèses ne sont pas écartées.