Sept-Îles reçoit 46 800$ pour le Rendez-vous des Aînés

La Ville de Sept-Îles reçoit 46 800$ du gouvernement du Québec pour son projet de remplacement de la toiture du Rendez-vous des Aînés. Cela s’inscrit dans le cadre de l’appel de projets du Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA).

Le projet inclut le démantèlement de la toiture actuelle, le remplacement des bardeaux d’asphalte, de la membrane, des moulures et des solins, des gouttières ainsi que la peinture des mâts électriques.

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, ainsi que le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Jonatan Julien, en ont fait cette annonce le 14 juin.