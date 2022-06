Jardin et gouttes d’eau en vedette au parc de l’Archipel-de-Mingan

C’est un certain retour à la normale qui accompagne la saison 2022 à la réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan, après deux années où la pandémie a fait sentir sa présence.

Destination incontournable autant pour les touristes que les Nord-Côtiers, l’archipel offrira une foule de nouveauté.

Parmi celles-ci, il y a le Jardin Virginia. Il est situé à Havre-Saint-Pierre, à proximité du portail Pélagie-Cormier. On peut retrouver, dans le jardin, une dizaine de plantes qui sont principalement présentes dans l’archipel de Mingan. Il s’agit donc d’une façon de faire découvrir la flore de l’archipel en plein cœur du village de Havre-Saint-Pierre.

On retrouve dans le jardin Virginia des plantes comme le chardon de Mingan, le pissenlit du golfe du Saint-Laurent et le cypripède œuf-de-passereau. Il y a aussi des panneaux d’interprétation qui explique la collaboration qu’il y a eu entre les gens de la région et le frère Marie Victorin.

Le parc a aussi aménagé deux colonies de chardon sur deux îles.

« Avant, l’approche qu’on avait était de ne s’approcher des secteurs où il y avait des chardons pour les protéger. Maintenant, on permet aux gens de venir les observer dans leur milieu naturel, en maintenant les mesures de protection nécessaires », explique Marlène Arsenault, gestionnaire de l’expérience des visiteurs à l’archipel de Mingan.

Parlant de nouveauté, l’archipel de Mingan poursuit son développement pour ce qu’on pourrait décrire comme du camping inusité. Le parc a ajouté trois campements de type Ôasis. Ces structures en forme de goutte d’eau comprennent de nombreux services et elles rencontrent un grand succès auprès des touristes.

« Le fait que ce soit du camping tout inclus, à cause de toutes les commodités, fait que ce type d’hébergement est recherché par les gens », affirme Marlène Arsenault.

L’année 2022 marque un retour normal des activités du parc. Les visiteurs auront donc accès au bâtiment d’accueil et à la boutique souvenir. Toutes les activités d’interprétation sont également relancées dans un contexte de normalité.

L’activité du parfait pique-nique est également de retour, avec la collaboration de la boutique du terroir de Chez Julie et le restaurant de la promenade. Les visiteurs peuvent s’acheter des repas constitués de produit du terroir et aller les déguster sur les îles.

Preuve de la popularité dans la région de l’archipel de Mingan, l’activité journée porte ouverte s’étant déroulée le dimanche 12 juin a rapidement affiché complet, parce que toutes les places ont été réservées.

Marlène Arsenault est optimiste pour la prochaine saison touristique. Jusqu’à maintenant, le taux de réservation atteint environ 70%.

« C’est une bonne nouvelle, parce qu’il y a un bon taux de réservation, mais il y a encore de la place pour ceux qui voudraient venir nous voir », souligne Mme Arsenault.

Elle rappelle aux gens qui souhaiteraient venir de bien planifier leur voyage, et surtout, de réserver leur séjour.