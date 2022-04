Port-Cartier avait soif de Hockey Senior AA

La population port-cartoise a clairement démontré samedi soir qu’elle s’était ennuyée du hockey Senior AA, faisant salle comble à l’aréna du Complexe récréatif et culturel (CREC) de Port-Cartier pour un deuxième duel hors-concours ce printemps entre ses Gaulois et les Marchands de Havre-Saint-Pierre.

Les quelque 700 spectateurs présents en ont certainement eu pour leur argent. Les locaux n’ont d’ailleurs pas mis de temps à animer la rencontre, marquant trois fois en première période. À peine la rencontre amorcé que le capitaine des Gaulois Nicolas Mayrand soulevait la foule en touchant la cible dès la huitième seconde de jeu.

Au final, les amateurs de hockey Senior AA auront droit à de beaux buts de part et d’autre, de bons coups d’épaules, des gardiens réalisant des arrêts clés et quelques escarmouches, sans combat toutefois.

Pour les commentaires sur le match, mais surtout pour le retour du Senior AA dans l’enceinte du CREC, nous donnons la parole au maire de Port-Cartier, Alain Thibault.

« Je crois sincèrement qu’après deux ans de pandémie et huit ans d’absence, les amateurs de hockey senior de Port-Cartier et des environs ont vraiment apprécié le spectacle. Le calibre de jeu était élevé, robuste et sans débordement. L’ambiance était au rendez-vous comme dans le temps », a indiqué l’homme qui manquait rarement une occasion d’encourager autrefois le Radioactif, devenu les Gaulois, tant à domicile qu’à Sept-Îles. Il se souvient de l’ambiance dans les sections 14 et 16.

« Port-Cartier est réputée pour ses chauds partisans et la soirée d’hier (samedi) n’a pas fait mentir sa réputation. Il faut absolument s’en tenir au talent local. Havre Saint-Pierre en est un bel exemple. Nous avons de très bons joueurs à Port-Cartier, tout le monde se connait et les partisans s’identifient plus facilement aux locaux », a renchéri M. Thibault, qui a aimé l’intensité et les belles pièces de jeu.

S’il y a une véritable saison en 2022-2023, le maire aura son billet de saison.

Prise 2

Les partisans de Port-Cartier, et certainement aussi de Sept-Îles, afflueront à l’aréna du CREC pour un affrontement entre les Gaulois et l’équipe septilienne ce samedi 16 avril. Et si certains spectateurs sont restés sur leur appétit avec des périodes de 15 minutes pour la partie du 9 avril, pour la rencontre à venir, les trois engagements devraient être chacun de 20 minutes.

D’ailleurs, l’entraîneur de Sept-Îles était un des spectateurs de partie de samedi. Voici ce que Ghislain Rondeau avait à dire.

« J’ai été surpris par le calibre. Je crois vraiment que les trois équipes vont être de bon calibre. L’ambiance à Port-Cartier était vraiment bonne. Il y avait beaucoup de monde. Je pense vraiment qu’après une longue absence de la Ligue Senior AA et les deux dernières années qu’on a passé (COVID) la population a très bien répondu. L’intensité était au rendez-vous autant du coté de Port-Cartier que des Marchands », a-t-il mentionné.

Sept-Îles aura un mélange de vétérans et de jeunes, mais pour le duel du 16 avril, l’équipe sera privée de quelques éléments en raison de la fin de semaine de Pâques. Coach Rondeau s’attend à du très bon hockey Senior AA pour le retour de la ligue.

Qui a gagné?

Ah oui! Pour le match, les Gaulois ont pris leur revanche sur les Marchands, signant une victoire de 6-3. Outre Mayrand, Jean-Frédérick Girard, Jean-François Plourde, Jordan Deroy, Jonathan Collin et David Bouchard ont aussi eu raison de Patrick Jomphe. Johney Cormier a touché la cible deux fois dans l’autre camp, l’autre but de la formation cayenne aux dépens de Joël Grondin appartenant à Louis Thériault.