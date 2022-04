L’Armada torpille le Drakkar

Le Drakkar de Baie-Comeau a essuyé en période médiane une canonnade à laquelle il n’a pas survécu, essuyant au total six buts sans riposte pour s’incliner 6-1 face à l’Armada de Blainville-Boisbriand pour le premier d’un programme double dans les Basses-Laurentides.

En fait, les visiteurs ont fait jeu égal devant l’Armada au premier vingt, mais ils ont été incapables de suivre durant les 40 minutes suivantes, laissant Olivier Adam être poivré par 43 lancers.

Au premier vingt, Jacob Gaucher a célébré son retour au jeu en inscrivant son 32e de la saison, après avoir contourné le défenseur de l’Armada pour déjouer Charles-Édward Gravel. Sur cette séquence, les locaux étaient en supériorité numérique, une situation dans laquelle ils n’ont pas marqué à leurs 26 dernières occasions.

Les locaux ont réglé cette lacune en deuxième période, et même deux fois plutôt qu’une. Ce premier but en supériorité numérique en neuf rencontres est venu du bâton d’Anri Ravinskis. Moins de deux minutes plus tard, l’Armada a récidivé en frappant deux fois en 23 secondes avec des buts de Kieran Craig et Charles Boutin. Alexis Rousseau s’est joint à la pétarade avant la fin de l’engagement.

En troisième période, Justin Boisselle en a ajouté un 5e, le 2e de la saison dans son cas. D’un tir précis du haut de l’enclave, Jonathan Fauchon a mis fin aux hostilités

Par la bande : Lors de la première pause de la première période, l’organisation de l’Armada a salué sur l’écran géant le premier passage de Benjamin Corbeil et Olivier Adam au Centre d’excellence Sports Rousseau depuis qu’ils ne portent plus l’uniforme noir et blanc…Les deux mêmes formations se revoient dimanche après-midi, à compter de 15 h.