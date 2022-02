Voici de quoi pourrait avoir l’air le nouveau skatepark à Sept-Îles

Voilà maintenant plusieurs mois qu’un comité pour la construction d’un nouveau skatepark s’active pour permettre la réalisation de ce projet.

Le comité en collaboration avec l’Association skateboard Montréal (ASM), a mené des consultations auprès des utilisateurs et utilisatrices pour voir ce qu’il souhaitait incorporer dans l’infrastructure.

Amélie Laliberté-Lévesque explique qu’avec ce processus, il a été possible de trouver un terrain d’entente entre les utilisateurs, peu importe leur niveau.

« Tout le monde a eu le droit de discuter et donner ses idées. C’était vraiment une belle expérience pour impliquer nos jeunes et les futurs utilisateurs dans le projet », dit-elle.

Une fois les attentes et le probable budget connus, il a été possible de faire une modélisation du projet que vous pouvez voir dans cette page. Le prochain skatepark serait en béton et aurait une surface d’environ 10000 pi2.

Samuel Guay, lui aussi membre du comité, souligne que des choix ont dû être faits. Par exemple, au lieu d’avoir une structure de type piscine, il a été décidé d’y aller avec une demi-lune.

« Je pense qu’on est vraiment arrivé à trouver des compromis qui permettront au skatepark de plaire autant aux gens qui pratiquent la planche à roulettes, le BMX ou la trottinette », dit-il.

À partir de maintenant, le comité attend les coûts du projet, déterminés par les plans et devis. Une fois ceux-ci connus, le comité pourra entreprendre des démarches plus sérieuses auprès d’entreprises pour obtenir des commandites pour permettre la réalisation de tous les aspects de ce projet.

