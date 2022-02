Telus offre un accès Internet à bas prix aux aînés nord-côtiers

Photo Pixabay. Le programme est offert dans les communautés admissibles de la grande région de Québec, de l’Est de la province et de la Mauricie.

Les aînés nord-côtiers pourront avoir accès à Internet haute vitesse à partir de 9,95$ par mois grâce à un nouveau programme offert par Telus.

Cette offre est disponible aux prestataires du Supplément de revenu garanti.

L’entreprise de télécommunication explique qu’en raison de la pandémie qui a créé beaucoup d’isolement pour les aînés, un accès Internet leur permettra de rester en contact avec leurs proches.

« Nos aînés ont été durement impactés par la crise sanitaire et les mesures d’isolement. En effet, 33% des personnes âgées au pays ont déclaré que leur santé mentale s’est détériorée depuis le début de la pandémie. Grâce au programme Internet pour l’avenir, nos aînés, qui ont aidé à façonner le Québec que nous connaissons aujourd’hui, pourront tous rester virtuellement en contact avec leur réseau de soutien et les personnes qui leur sont chères, tout en protégeant leur santé » souligne, Marie-Christine D’Amours, vice-présidente, Solutions résidentielles et Expérience client de Telus au Québec.