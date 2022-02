Plusieurs assouplissements seront en vigueur dès le 12 février

Le premier ministre du Québec François Legault a annoncé plusieurs assouplissements dans son plan de déconfinement qui sauront faire le bonheur des Québécois.

Les rassemblements privés pourront se faire avec un maximum de 10 personnes ou trois bulles familiales à partir du 12 février. Ceci est une recommandation de la Santé publique puisque le gouvernement du Québec veut adopter une nouvelle approche en faisant confiance aux gens puisque le nombre de personnes ne sera plus limité.

Les restaurateurs pourront également accueillir jusqu’à 10 personnes ou trois bulles familiales (obligatoire) par table.

«Pour les rassemblements privés, les gens devront évaluer eux-mêmes leurs risques. On a vu une baisse des hospitalisations. On a accepté d’ouvrir les écoles et on a ajouté certains assouplissements. La baisse a donc été moins grande. La grande différence c’est la vaccination. On a 63 % des Québécois qui sont vaccinés en plus de ceux qui ont eu la COVID », souligne François Legault.

Autre annonce très attendue, les jeunes et les adultes pourront s’affronter à nouveau dans un match à partir du 14 février. Les spectateurs pourront également être de retour dans les gradins. Toutefois, pour les tournois et compétitions, il faudra attendre au 28 février.

Dès le 21 février, la limite à 500 personnes pour les salles de spectacle sera levée.

Le 28 février, l’ouverture des bars et des casinos se fera, avec certaines restrictions. Le télétravail deviendra une recommandation.

Quant aux salles de spectacle, elles pourront revenir à pleine capacité tout comme les lieux de culte. Cet assouplissement ne s’applique pas au Centre Bell et au Centre Vidéotron.

La danse et le karaoké seront permis dès le 14 mars. Les restaurateurs pourront pour leur part rouvrir à leur pleine capacité. « Le 14 mars, l’essentiel des mesure sanitaires seront levées », ajoute M. Legault.

En ce qui concerne le port du masque pour les élèves et les adultes, le Dr Luc Boileau, directeur national de la Santé publique par intérim, ne souhaite pas enlever cette mesure avant le 14 mars.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé a confirmé que le passeport vaccinal « est là pour rester ».