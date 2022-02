La Côte-Nord conserve le 5e rang pour son haut taux de suicide

La Côte-Nord occupe le 5e rang au Québec pour son haut taux de suicide, selon les plus récentes données de l’Institut national de la santé publique du Québec, celles de 2019. Même s’il poursuit les efforts pour améliorer son bilan, le Centre de prévention du suicide (CPS) de la Côte-Nord n’en observe pas moins une certaine stabilité depuis quelques années.

En 2019, 18,1 personnes par 100 000 habitants se sont enlevé la vie sur la Côte-Nord. Au Québec, la moyenne est de 13,1. La Côte-Nord n’est devancée que par la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, le Nord-du-Québec, l’Abitibi-Témiscamingue et, dans une classe à part avec un taux de 177, le Nunavik.

« Veux, veux pas, c’est des régions plus éloignées, où il y a peut-être moins de services et où le territoire est étendu », fait remarquer Kim Bouchard, responsable communication et développement au CPS, au sujet des coins du Québec où le suicide est plus marqué.

Même si elle souhaiterait de tout cœur améliore la situation, Mme Bouchard se console tout de même sur le fait que la situation ne se dégrade pas. Dans le milieu des années 90, la Côte-Nord s’était retrouvée au sommet et dans le top trois au Québec pour son taux élevé de décès par suicide.

Les hommes demeurent toujours surreprésentés dans les statistiques. « C’est toujours trois fois plus d’hommes qui passent à l’acte, c’est 75 % », indique la porte-parole. Les deux sexes confondus, les 50 à 64 ans sont encore les plus nombreux à s’enlever la vie, mais le portrait tend à rajeunir avec une légère croissance des 20-35 ans depuis trois ans et une tendance à la baisse chez les 35-49 ans.

« Il y a beaucoup de jeunes femmes qui passent à l’acte. C’est inquiétant », reconnaît Kim Bouchard.

Visites à l’urgence

Du côté des visites à l’urgence pour tentatives de suicide ou en raison d’idées suicidaires, une hausse importante est observée ces trois dernières années sur la Côte-Nord.

De 2019 à 2021, le taux de visites par 100 000 habitants pour des tentatives de suicide a bondi de 75,8 à 114,3 dans la région, un sommet au Québec. La moyenne provinciale se situe à 50,4.

Pour les visites liées à des idées suicidaires, le taux est passé de 722 à 837,2 par 100 000 habitants depuis 2019, ce qui place aussi la Côte-Nord en tête de lice, et de loin. Au Québec, la moyenne est de 395,7.

« On constate une hausse en général pour les jeunes, mais chez les jeunes femmes, une tendance marquée », déplore Mme Bouchard.

D’ailleurs, la clientèle jeunesse qui demande de l’aide au CPS augmente. D’avril 2020 à mars 2021, soit au cours de la première année de pandémie, le nombre de nouveaux dossiers ouverts par des jeunes de moins de 18 ans ayant des idées suicidaires a bondi de 40 %.

Si vous ou un de vos proches êtes en détresse, vous pouvez communiquer en tout temps avec un intervenant professionnel habitué à parler ouvertement du suicide :

Par le service d’intervention par clavardage offert sur ordinateur au suicide.ca ou en téléchargeant gratuitement l’application pour appareil mobile « Mes outils »

Par téléphone au 1 866 APPELLE (277-3553)

Ces services sont gratuits et disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout au Québec.