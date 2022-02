Moins d’orignaux récoltés sur la Côte-Nord en 2021

Les nombreux chasseurs qui ont traqué l’orignal à l’est de la Côte-Nord en 2021 ont eu la main un peu moins heureuse que lors de la précédente saison permissive pour les femelles en 2019. Le nombre de captures est passé de 1 425 à 1 361 bêtes.

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs vient de rendre publiques les plus récentes statistiques de chasse au Québec. Elles révèlent notamment que, dans la zone 18 qui couvre le territoire s’étendant de Tadoussac à Port-Cartier, la récolte totale d’orignaux a diminué de 5 %, mais se trouve tout de même dans la moyenne des deux dernières années permissives, assure la porte-parole du ministère, Valérie Ouellet.

Près de 8 700 permis de chasse à l’orignal ont été vendus en 2021. C’est 600 de plus que la moyenne des deux dernières années et le plus grand nombre de permis vendus de l’histoire de cette zone. Le succès de chasse s’est élevé à 15,6 % en 2021.

Plus à l’est sur la Côte-Nord, la zone 19 n’est pas assujettie à une année restrictive une fois sur deux. La récolte des femelles est donc toujours permise. Le nombre d’orignaux récoltés a fléchi de 673 à 590, un écart de 12 % par rapport à 2020.

Autour de 5 600 permis ont été vendus pour un succès de chasse de quelque 10,5 %, ce qui est moindre que ces deux dernières années.

Ours et cerfs

Par ailleurs, en 2021, la chasse à l’ours noir et le piégeage de l’espèce se sont traduits par 231 captures dans la zone 18 et 83 dans la zone 19.

Dans l’ouest de la Côte-Nord, la récolte se situe dans la moyenne des deux années précédentes. Les 753 permis vendus donnent un succès de chasse autour de 30 %.

Du côté est de la région, la récolte de 83 ours révèle une hausse de 43 % par rapport à 2020 et un sommet historique pour la zone 19, note Valérie Ouellet. Les 526 permis vendus par rapport aux captures représentent un succès à près de 14 %.

La chasse au cerf de Virginie sur l’île d’Anticosti a permis la récolte de 6 304 bêtes l’automne dernier pour 4 400 détenteurs de permis. Il s’agit d’un écart important avec les 4 570 cerfs enregistrés en 2020. Comme la chasse s’est terminée en décembre, d’autres statistiques sont à venir.