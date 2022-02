Aluminerie Alouette établit un nouveau record de production

Au moment où Aluminerie Alouette souligne ses 30 ans d’existence, l’entreprise fracasse un nouveau record de production avec 627 628 tonnes d’aluminium pour l’année 2021.

Cette annonce a été faite par Claude Gosselin, le président et chef de la direction de l’Aluminerie, lors d’une conférence devant des membres de la communauté économique septilienne.

De plus, l’entreprise a simultanément obtenu la meilleure performance en santé-sécurité de son histoire.

Fait intéressant, la production lors de la première année d’opération de l’Aluminerie Alouette en 1992 était de 73 800 tonnes.

Carboneutralité d’ici 2050

Cette conférence était aussi l’occasion pour M. Gosselin de présenter les projets qui sont à venir pour l’Aluminerie Alouette.

Parmi ceux-ci, on retrouve l’atteinte de la carboneutralité d’ici 2050 pour l’entreprise. Le président et chef de la direction avoue qu’en ce moment, il n’existe pas encore toute la technologie pour permettre d’atteindre ce but, mais il est confiant qu’avec des investissements en recherche et développement, le tout deviendra possible.

« Toute l’industrie de l’aluminium s’y met. Donc tôt ou tard, il va y avoir des technologies qui vont permettre de réduire de façon significative les émissions de CO2 », affirme M. Gosselin.

Investissements

L’année 2022 sera aussi marquée par des investissements importants pour l’Aluminerie Alouette qui permettront l’amélioration ou le maintien des infrastructures. C’est un montant de plus de 90 M$ qui sera investi cette année.

Cet argent servira notamment à refaire le four à cuisson de la phase 1.

D’ailleurs, Claude Gosselin explique que l’Aluminerie, dont une partie des équipements a maintenant 30 ans, aura besoin d’investissement majeur au cours des prochaines années pour assurer que l’entreprise reste productive et compétitive. Pour lui, il s’agit d’une occasion de continuer à favoriser l’implantation de la technologie et de l’industrie 4.0.

« Il faut profiter des nouvelles technologies lorsqu’on remplace un équipement qui est en fin de vie. C’est ainsi qu’on va assurer la longévité et la pérennité de l’usine », dit-il