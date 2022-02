Métal 7 fait l’acquisition de la fonderie Cast Corporation aux États-Unis

L’entreprise Cast Corporation conçoit et fabrique des pièces moulées hautes performances pour les fournaises, ainsi que des pièces moulées en alliage spécialisé, principalement destinées aux usines de bouletage de minerai de fer. Photo courtoisie

L’entreprise septilienne Métal 7, faisant partie du Groupe M7, poursuit son expansion aux États-Unis avec l’acquisition de la fonderie Cast Corporation située à Hibbing au Minnesota.

Cette entreprise américaine a une grande expertise dans la fabrication de diverses composantes destinées principalement aux usines de bouletage de minerai de fer.

La transaction englobe uniquement la fonderie de Cast Corporation, qui sera détenue majoritairement par Métal 7 et la nouvelle entité formée portera le nom de CAST7 LLC.

« Avec notre expertise en commerce international et nos capacités financières, cette transaction permettra à Métal 7 de développer les marchés à travers le monde et d’accélérer le développement de sa gamme de solutions », explique Éric Martin, président et chef de la direction du Groupe M7.

« L’acquisition de Cast Corporation s’inscrit dans notre démarche d’expansion et de consolidation, visant à créer une entreprise canadienne phare de produits et services à haute valeur ajoutée pour l’industrie minière, une entreprise dont l’expertise est reconnue à l’échelle internationale », ajoute pour sa part Bruno Fortin, président du conseil d’administration du Groupe M7.

L’entreprise Métal 7 a été créée à Sept-Îles en 1974. Elle fabrique des produits et équipements innovants pour aider les industries primaires à augmenter l’efficacité de leurs procédés, principalement pour les usines de bouletage de minerai de fer et les industries de l’aluminium. Métal 7 exporte ses produits dans plus de 20 pays.