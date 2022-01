Résidence des Bâtisseurs : l’éclosion est toujours active

La direction de la Résidence des Bâtisseurs de Sept-Îles a fait le point, hier en début de soirée, sur l’éclosion de COVID-19 qui a frappé en ses murs il y a dix jours.

Cinquante personnes, résidents et membres du personnel, étaient toujours considérées comme cas actifs. Depuis le début de l’éclosion, la Résidence des Bâtisseurs de Sept-Îles a recensé 84 cas en tout.

« Une équipe spécialisée en désinfection travaille jour et nuit, afin de procéder à une désinfection massive de la résidence. Nous continuons de mettre tout en œuvre, afin d’assurer le bien-être et la sécurité de nos résidents. Sachez que notre plus grand souhait est d’annoncer un retour à la vie normale et ce, le plus rapidement possible », indique la directrice générale adjointe, Cindy Petitpas.

Pour l’heure, la consigne pour les visites de proches-aidants est d’un proche-aidant par personne par 24 heures.