Un « convoi de la liberté » entre Sept-Îles et Port-Cartier ce samedi

Des Nord-Côtiers se joindront au mouvement du « convoi de la liberté » ce samedi matin alors qu’un convoi sera organisé entre Sept-Îles et Port-Cartier.

L’événement servira à dénoncer les mesures découlant de la pandémie comme le passeport sanitaire.

Melandy Cummings est l’une des personnes ayant décidé de s’impliquer pour participer à l’organisation de l’événement qu’elle décrit comme pacifique. Elle précise d’entrée de jeu que le convoi qui aura lieu samedi n’est en rien un mouvement anti-vaccin.

« Ce n’est pas un mouvement complotiste parce que ce samedi il va y avoir des gens non vaccinés, doublement vaccinés ou même triplement vaccinés… [L’événement porte] plus au niveau des mesures sanitaires, le passeport sanitaire et toute la division que cela crée dans notre société », explique Mme Cummings.

Elle souhaite que cette manifestation fasse comprendre aux gouvernements l’importance de lever certaines mesures.

« On espère une levée des restrictions et que les gens puissent opérer leur business, que nos enfants puissent pratiquer leur sport et que la vie puisse continuer», dit-elle.

Au moment d’écrire ces lignes, 258 personnes avaient confirmé leur participation à l’événement et 361 se disaient intéressés.

Ce samedi de nombreux camionneurs se rendront à Ottawa devant le parlement. Ils dénoncent la vaccination obligatoire imposée par le gouvernement fédéral.