Lancement de la 24e édition du Défi OSEntreprendre Côte-Nord

Myreille Lalancette et Jessica Bélisle, directrices respectivement des Chambres de commerce et d’industrie de la Manicouagan et de Sept-Îles-Uashat-Mak Mani-Utenam, ont lancé la 24e édition du défi OSEntreprendre en compagnie d’André Morin, président d’honneur et copropriétaire de la microbrasserie St-Pancrace.

Pour la 24e édition du Défi OSEntreprendre Côte-Nord, l’organisation a choisi comme président d’honneur un ancien participant et récipiendaire du concours, soit André Morin, copropriétaire de la microbrasserie St-Pancrace de Baie-Comeau.

« On a participé au défi, il y a de cela 8 ans. Et pour nous le défi, c’était une première opportunité de présenter à des entrepreneurs notre projet, à le challenger et à prendre de la confiance. Ç’a été un tremplin pour la suite de l’aventure », indique M. Morin sur les débuts de l’entreprise. En 2021, la microbrasserie a remporté le prix du volet Faire affaire ensemble du défi au national.

Les Chambres de commerce et d’industrie de Manicouagan et de Sept-Îles-Uashat-Mak Mani-Utenam, et leurs directrices générales respectives Myreille Lalancette et Jessica Bélisle, sont chargées d’organiser le défi OSEntreprendre pour la Côte-Nord, qui se veut un concours québécois en entrepreneuriat.

Les entrepreneurs intéressés sont invités à s’inscrire au défi d’ici le 15 mars. Les jeunes du primaire jusqu’à l’université peuvent également participer dans le volet Scolaire. Les nouveaux entrepreneurs peuvent participer au volet Création d’entreprise.

Les entrepreneurs établis peuvent soumettre leur candidature au volet Réussite inc. ou, comme le lauréat de 2021, s’inscrire au volet Faire affaire ensemble qui vise les entreprises qui s’approvisionnent localement comme la microbrasserie baie-comoise.

« Faire rayonner les producteurs agroalimentaires de la région, c’est la signature de notre entreprise », fait valoir M. Morin.

L’annonce des lauréats se fera lors d’un gala régional en mode virtuel le 28 avril prochain.