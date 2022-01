Donald Bherer quitte la direction du Cégep de Sept-Îles

Après plus de 15 ans à la direction générale du Cégep de Sept-Îles, Donald Bherer a annoncé qu’il prendra sa retraite. Il quittera ses fonction à compter du 17 mars.

« Il m’apparaît que le moment est propice pour procéder à un changement de garde compte tenu du fait qu’une relève de qualité est présente dans l’équipe de direction. De plus, je tiens à souligner l’importance pour un cégep de région de s’impliquer en amont des activités courantes dans le développement économique de sa région », souligne M. Bherer.

Malgré ce départ, il continuera d’être associé à l’institution scolaire septilienne. Il exercera une fonction de conseiller stratégique auprès de la Direction générale de même qu’auprès du Centre d’entrepreneuriat et de valorisation des innovations (CEVI).

Le président du conseil d’administration, Luc Dion, a tenu à souligner la contribution de Donald Bherer depuis son arrivée en poste en 2005.

« Engagé et visionnaire, M. Bherer, vos legs tous azimuts seront les marques d’une implication et d’une collaboration exemplaires, non seulement pour le Collège, mais pour l’ensemble de notre collectivité », indique M. Dion.

C’est sous la gouverne de Donald Bherer que le Cégep de Sept-Îles s’est positionné en recherche et innovation où une cinquantaine d’employés œuvrent maintenant à temps plein. De plus, il aura contribué au développement de nouvelles infrastructures avec au-delà de 110 M$, d’investissements réalisés ou en cours durant la dernière décennie.

Un processus de sélection sera rapidement mis en place pour déterminer le successeur de M. Bherer. Depuis quelques mois, c’est David Beaudin qui assume l’intérim.