Distribution de tests rapides dans les CLSC de Minganie, Basse-Côte-Nord et Schefferville

Pour permettre l’accès aux tests rapides aux gens vivant dans des communautés où il n’y a pas de pharmacie, ceux-ci seront disponibles dans les CLSC.

Cette mesure touche la Minganie, de la Basse-Côte-Nord et de Schefferville. Pour en obtenir, il faut prendre rendez-vous en appelant le CLSC de sa localité entre 8 h et 12 h et 13 h à 16 h du lundi au vendredi. Une seule boîte de tests rapides sera distribuée par personne de 14 et plus.

Rappelons que les personnes qui ne font pas partie des groupes prioritaires pour les tests PCR et qui présentent des symptômes compatibles avec la COVID-19 doivent se tourner vers les tests rapides.

Source : CISSS de la Côte-Nord