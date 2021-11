Les CPE de la Côte-Nord en grève générale illimitée dès le 1er décembre

Le personnel syndiqué des CPE de la Côte-Nord sera en grève générale illimitée à compter du 1er décembre. On aperçoit ici le CPE Au boisé de Baie-Comeau.

Ça y est. Les CPE de la Côte-Nord seront en grève générale illimitée à compter du 1er décembre, à moins que les négociations avec le gouvernement du Québec ne débloquent pas d’ici là.

Après avoir épuisé depuis septembre les 10 journées de débrayage qui avaient été votées, voilà que le personnel syndiqué des centres de la petite enfance, affilié à la Fédération de la santé et des services sociaux de la CSN, a voté, jeudi, en faveur d’une grève générale dans des proportions de 100 % pour les CPE de la Manicouagan et de Fermont et de 93 % pour ceux de Sept-Îles.

« Avec un tel résultat, le message est clair, affirme Julie Pellerin, présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs des CPE de la Manicouagan — CSN. Le gouvernement peut essayer de taper sur la tête des syndicats tant qu’il veut, mais ultimement, ce sont les membres qui décident. »

Cette dernière ajoute qu’en « votant aussi massivement pour la grève et donc en acceptant de perdre des journées, voire des semaines de salaires, ces travailleuses déjà sous-payées viennent de dire au gouvernement qu’elles sont solidaires et qu’elles sont prêtes à se battre jusqu’au bout pour avoir une entente équitable pour l’ensemble des salarié-es. »

« Nous sommes conscients que ce n’est pas facile pour les parents, mais nous devons continuer de nous battre pour sauver le réseau, ajoute Stéphanie Tanguay, présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs des CPE de Sept-Îles — CSN. »

En plus d’augmentations salariales équitables pour tous les titres d’emploi, le personnel des CPE revendique du soutien pour les enfants à besoins particuliers, le respect des ratios d’enfants par éducatrice et des solutions à la surcharge de travail.