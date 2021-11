Vacances Essipit et Atikuss se démarquent au Gala reconnaissance de Tourisme Autochtone Québec

Vacances Essipit et Atikuss de Uashat ont remporté deux des sept prix remis lors du Gala reconnaissance de Tourisme Autochtone Québec qui avait lieu le 25 novembre à Montréal sous le thème 30 ans de partage.

En ce qui concerne l’entreprise Vacances Essipit, elle a été récompensée dans le cadre du prix Marketing et communication. Ce prix est remis à l’entreprise ou organisation touristique autochtone ayant mis en œuvre une campagne de marketing efficace qui a généré des résultats concrets et qui a su capter l’attention de manière exceptionnelle des différents types de médias.

Du côté d’Atikuss, située à Uashat, près de Sept-Îles, elle a mérité rien de moins que le tire d’Entreprise de l’année.

« Atikuss, c’est notre façon de rendre hommage à nos ancêtres. Nous faisons vivre leur histoire en utilisant les méthodes ancestrales de perlage pour confectionner nos vêtements et accessoires. Tous nos produits sont créés de façon traditionnelle en gardant en tête la réutilisation, le non-gaspillage et le retour aux communautés », est-il expliqué sur le site Web de l’entreprise.

Les résidents de la Première nation des Innus Essipit, Réginald Moreau, Bernard Chamberland et Denis Ross ont également mis la main sur le prix Aurélien Gill.

Ce prix honorifique est remis à une personnalité qui a fait rayonner le tourisme autochtone par son engagement et ses actions. M. Aurélien Gill, Innu de Mashteuiatsh, est le fondateur de la Société Touristique Innu maintenant connue sous l’appellation Tourisme Autochtone Québec.

Une soirée mémorable

Cette soirée honorifique, offerte en présentiel et simultanément en virtuel, a permis de reconnaître les acteurs de l’industrie touristique autochtone et de mettre en lumière les nombreuses expériences des 11 Nations du Québec. Tourisme Autochtone Québec a également saisi cette belle occasion pour souligner les trente ans corporatifs de l’association.

Animé par Charles Bender, artiste multidisciplinaire huron-wendat reconnu de la scène autochtone, le gala ayant pour thématique le changement des saisons s’est déroulé sous des airs de fête et de fierté. Les différentes prestations artistiques offertes ont su colorer la soirée et ravir les quelque 250 invités présents sur place et ceux en virtuel.

Tout au long de la soirée, des prix ont été remis aux lauréats qui ont été sélectionnés par un jury indépendant, composé d’experts reconnus dans l’industrie et l’univers autochtone.

« Toutes nos félicitations aux lauréats et finalistes, aux participants ainsi qu’à l’ensemble des entreprises autochtones, entrepreneurs autochtones et partenaires s’étant mobilisés afin d’offrir des expériences touristiques d’exception et de qualité depuis des décennies », mentionne l’organisation par voie de communiqué.

Rappelons qu’en 2021, on compte 247 entreprises touristiques autochtones présentes dans 17 des 21 régions touristiques du Québec, et ce, dans 46 des 55 communautés autochtones.

« Malgré la pandémie, le tourisme autochtone poursuit sa croissance en étant un secteur socioéconomique parmi les plus importants pour les communautés autochtones du Québec. Plus que jamais un incontournable, cette industrie est un fort vecteur de rapprochement et l’une des plus grandes forces de la destination sur le plan touristique », souligne Tourisme Autochtone Québec.

Notons que c’est dans le cadre du Grand cercle économique des Peuples autochtones et du Québec lancé par l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador et le gouvernement du Québec, qu’a eu lieu le Gala Reconnaissance Tourisme Autochtone Québec.

Voici tous les gagnants de la soirée :

PRIX DE LA RELÈVE : COOP NITASKINAN

PRIX RÉSILIENCE ET ADAPTATION : KWAHIATONHK! SALON DU LIVRE DES PREMIÈRES NATIONS

PRIX DÉVELOPPEMENT ET INNOVATION : TOURISME WINIPEUKUT NATURE

PRIX MARKETING ET COMMUNICATION : VACANCES ESSIPIT

PRIX TOURISME RESPONSABLE ET DURABLE : HÉBERGEMENT AUX CINQ SENS

PRIX PARTENAIRE : LA FÉDÉRATION DES POURVOIRIES DU QUÉBEC ET AVENTURE ÉCOTOURISME QUÉBEC

PRIX AURÉLIEN GILL : RÉGINALD MOREAU, BERNARD CHAMBERLAND ET DENIS ROSS DE LA PREMIÈRE NATION DES INNUS ESSIPIT

PRIX ENTREPRISE DE L’ANNÉE : ATIKUSS