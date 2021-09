Dek Hockey Sept-Îles continue de se développer

L’action sur les surfaces de Dek Hockey Sept-Îles est chose du passé depuis la fin de semaine dernière… pour la saison 2022. Les derniers champions de l’été ont été couronnés. Une deuxième saison que les promoteurs parlent de constructive.

L’intérêt pour le Dek Hockey à Sept-Îles continue certes de croître avec près du double d’équipes de plus qu’à l’été 2021, première de ce sport dans la municipalité. Même chez la gent féminine l’engouement se fait encore plus sentir avec six équipes de plus que l’an dernier.

Si tout se passe bien à ce chapitre, les responsables Marc et Louis-Mathieu Theriault ont cependant bien hâte à un contexte normal. Ils doivent composer avec les mesures liées à la pandémie depuis le début de leur aventure.

« Ç’a été une saison constructive encore. On continue d’apprendre et on a des choses à améliorer au niveau de la gestion. On a hâte à une saison normale et commencer en mai. On reçoit de bons commentaires et on est motivé à fond », a fait savoir Louis-Mathieu.

Commencer en mai permettra à l’organisation de clore ses séries, notamment pour les juniors, avant le début des camps d’entraînement au hockey mineur.

Les deux Theriault poursuivront donc leur développement d’ici la saison 2022, tant pour le volet dek hockey que pour le site avec l’agrandissement du stationnement, un changement de surface et l’ajout de terrains de spikeball et de volleyball.

Pour ce qui est de leur comptoir Lokma Choco, pour la vente de loukoumades, l’ouverture est prévue à la fin octobre. Les deux hommes ont préféré reporter le projet après la saison de dek hockey. Les adeptes de ski-doo auront accès au site qui devient pour eux un relais. Ils pourront profiter des trois restaurants sous un même toit avec Sept-Îles Shish-Taouk et Sept-Îles Smoked Meat.

Les champions dans Charlevoix La saison 2021 de Dek Hockey Sept-Îles aura sacré neuf équipes championnes. Celles des catégories adultes ont ainsi leur billet pour le Championnat provincial 2022 de HockeyQc qui aura lieu en septembre et octobre dans la région de Charlevoix. Si tout se passe bien avec le calendrier de Dek Hockey Sept-Îles pour le prochain été, les formations gagnantes de ce troisième été pourraient les accompagner si les séries finissent plus tôt. Pour ce qui est de l’édition 2021 du Championnat provincial, cinq équipes de Dek Hockey Sept-Îles font partie des formations participantes. Lors de la fin de semaine des 10, 11 et 12 septembre, le Paradis de l’Auto a vu son parcours s’arrêter en quart de finale en D3 avec une défaite de 3-2 en prolongation contre les Vieux Dodge de la Rive-Sud. En fin de semaine dernière, les filles de Remorquage FG n’étaient qu’à une victoire d’une place en grande finale. En demi-finale, elles ont perdu 3-2, en prolongation, face à CPF, la formation beauceronne qui aura conclu avec le titre par la suite. Canadian Tire et RMV, deux clubs en C2, étaient aussi dans Charlevoix le week-end dernier. Cette fin de semaine, ce sera au tour de Uashat dans la catégorie MR. Du 1er au 3 octobre, la formation de Undercovers représentera Dek Hockey Sept-Îles dans le FE. Dek Hockey Sept-Îles – Équipes championnes des séries 2021 Féminin

FE : Undercovers

FR+ : Remorquage FG

FR: Sidekicks Masculin

C2: Tc3 Construction

D3 : Islanders

E1: Passeken Mixte

ME: Uashat

MR: Purples Cobras Old Timer

Les Titans Juniors

Novice : Flyers

Atome : Bruins

Pee-wee : Blackhawks

Bantam/Midget : Kings