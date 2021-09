Une série documentaire sur les Premières Nations reprend ses tournages

La réalisatrice, Kim O’Bomsawin et le directeur photo Hugho Gendron. Photo courtoisie

Le tournage de la série documentaire Laissez-nous raconter a repris son envol. Ce projet de Terre Innue met en lumière l’histoire des onze Premiers Peuples de la province.

Les activités ont repris le 8 juillet dernier, après un arrêt forcé par la pandémie en 2020.

« Tel un relais, parcourant 26 000 kilomètres en 80 jours de tournage, Laissez-nous raconter donne le bâton à parole à une centaine de femmes et d’hommes de toutes les générations, issus des Premiers Peuples, qui nous parlent de qui nous sommes, dessinant et incarnant ainsi une immense fresque », explique la réalisatrice Kim O’Bomsawin. « Laissez-nous raconter est une célébration de notre résistance, de notre résilience et de notre renaissance. »

Un grand chantier de recherche nourri cette série. Un Comité de Sages formé de représentants des Premiers Peuples guide aussi le projet.

L’équipe derrière la série veut laisser la parole aux Autochtones pour qu’ils témoignent de leur histoire.

« Si, grâce à notre projet, le public a une meilleure idée de nos systèmes de valeurs, de nos mythes fondateurs, de nos croyances et de notre lien au territoire, nous aurons fait un immense pas vers la transformation des relations entre Autochtones et Allochtones », ajoute Mme O’Bomsawin.

Les épisodes seront présentés sur Radio-Canada lors de la saison 2022-2023. La version anglaise sera diffusée par CBC.

La série succède le balado Laissez-nous raconter l’histoire crochie sur Radio-Canada.