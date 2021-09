Les Aventuriers voyageurs lancent leur 14e saison à Baie-Comeau et Sept-Îles

Au tour des Aventuriers voyageurs de reprendre le collier au Ciné-centre de Baie-Comeau et au Ciné-centre de Sept-Îles. Après une saison 2020-2021 sous le signe du confinement, les cinéphiles pourront renouer avec « l’expérience spectaculaire d’un film de voyage sur grand écran ».

Dans un communiqué émis ces derniers jours, Les Aventuriers voyageurs dévoilent les 11 destinations de rêve retenues en cette 14e saison. La première, c’est la Jamaïque. Coiffé du titre Étonnante Jamaïque, une famille, une île, le film sera projeté le 28 septembre à Baie-Comeau et le 29 septembre à Sept-Îles. C’est le périple d’un mois d’un enseignant en histoire et de sa famille.

L’automne se poursuivra avec une destination chaque mois, soit Inde du Sud et ses mille couleurs, Suisse envoûtante avec sa nature et ses villes ainsi que Road trip en République dominicaine pour découvrir ce pays et son peuple sous un autre angle qu’en formule tout inclus.

L’autre Mexique ouvrira la deuxième partie de la saison, levant le voile sur un côté méconnu de ce pays. Suivront les films Compostelle, le mythique Camino francés, Splendide Islande et ses trésors cachés, Îles Canaries, trésors de l’Atlantique, l’Italie du Nord, au rythme de la dolce vita, Bretagne et Normandie, une marée d’histoire, et, finalement en juin, la production Sri Lanka.

Pour en savoir plus, on consulte le site Internet des Aventuriers voyageurs, un organisme fondé en 2008 qui présente des films de voyage dans des cinémas à travers le Québec, mais aussi dans des salles de spectacles, des écoles, des résidences de personnes âgées en en location sur Internet.