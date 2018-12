Un grand défenseur du français s’est éteint

Crédit photo : Archives - Le Nord-Côtier

Un grand du Cégep de Sept-Îles et défenseur du français s’est éteint hier, le 23 décembre. Viateur Beaupré, qui a consacré plus de quarante ans de sa vie à l’enseignement (français, latin, initiation à l’art et au cinéma,…) est décédé à l’âge de 95 ans.

M. Beaupré est aussi reconnu pour avoir rédigé une vingtaine d’ouvrages en plus de nombreuses collaborations avec les médias (journaux et revues).

L’équipe du Nord-Côtier offre ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.