Un déconfinement prudent pour Uashat mak-Mani utenam

Le chef de la communauté de Uashat mak-Mani utenam (ITUM), Mike Mckenzie, a présenté par vidéo les premières étapes d’un plan pour le déconfinement de la communauté.

Le Conseil a adopté un nouveau règlement qui permettra des assouplissements aux présentes mesures. Ce plan s’appuie sur les avis des médecins-conseils de la Cellule stratégique Innue qui comprend notamment, les Dr Stanley Vollant et Amir Khadir.

Tous les rassemblements demeurent interdits. Par contre, il sera possible de rendre visite aux membres de votre famille pourvu qu’il n’y ait pas plus de 10 personnes pour une résidence. Pour que ses rencontres aient lieu, deux conditions doivent être respectées. Tout d’abord, les règles d’hygiène de base comme se laver les mains et la distanciation physique doivent être respectées. Ensuite, il faut la famille soit restée en unique contact avec les membres de la même maison/logement au cours des quatre dernières semaines.

Certains déplacements sur le territoire sont désormais autorisés en raison de la chasse et de la pêche. De plus, le couvre-feu est désormais en vigueur de minuit à 6 heure pour tout le monde.

Les guérites resteront en place pour le moment. Ainsi, pour accéder ou sortir de la communauté, il faudra encore passer par les points de contrôle.

Rappelons aussi que ITUM avait pris la décision il y a quelque semaine que contrairement au Québec, les écoles primaires ne seraient pas rouvertes.

Par voie de communiqué, Mike Mckenzie affirme: « L’une de mes grandes préoccupations est celle de s’assurer de ne pas laisser personne de côté. Notre plan de déconfinement tient donc particulièrement en compte les besoins de nos aînés et des personnes vulnérables. »