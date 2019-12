Un baptême réussi pour Ventsislav Shingarov

Le gardien de but Ventsislav Shingarov n’a pas raté son baptême dans le circuit Courteau, vendredi soir, quand il a aidé le Drakkar à l’emporter 4-1 sur les Islanders de Charlottetown.

Le cerbère de 16 ans a répondu à l’appel en livrant une performance inspirée dans le triomphe son équipe. Confronté à 25 tirs, le numéro 35 a réalisé plusieurs arrêts clés devant les 2 150 amateurs, la meilleure foule de la saison, dans les gradins du centre Henry-Leonard.

L’homme masqué n’a pas été le seul rouage important dans la victoire. Son coéquipier et défenseur Christopher Merisier-Ortiz a disputé un autre match du tonnerre et s’est révélé comme le véritable chef d’orchestre de la brigade.

En plus d’exceller dans les trois zones, le numéro 8, première étoile de la rencontre, a marqué deux fois dans cette conquête plus convaincante des membres de l’équipage.

Les choses au clair

« Notre dernier match contre Bathurst n’avait pas été très bon. On s’est parlé, jeudi matin, pour remettre les choses au clair et les joueurs ont répondu. Ce sont eux, qui ont dicté l’allure de la partie », a lancé Jon Goyens évidemment satisfait de sa troupe et de son numéro 8.

L’entraîneur-chef a également eu de bons mots à l’endroit de son jeune gardien. « Shingarov a travaillé fort. Il méritait d’avoir un départ et nous sommes très heureux de sa performance. »

Tirant de l’arrière 1-0 après 20 minutes, les locaux ont été sonné la riposte au deuxième tiers et ont été recompensés quand Charles-Antoine Giguère a égalé le pointage avant de voir Ortiz inscrire son premier filet de la soirée. Nathan Légaré a ensuite porté un dur coup, au troisième engagement avec son 13e filet de la campagne.

Christopher Merisier-Ortiz a porté le score à 4-1 lors d’un jeu de puissance. Thomas Casey a sonné la faible riposte des Islanders. Malgré le revers, le gardien de but Matthew Welsh (33 arrêts) a également été brillant devant sa cage.