Trois projets retenus pour «L’envert de ta cour»

La Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles (CPESI) a retenu plusieurs établissements dans le cadre du programme « L’envert de ta cour » édition 2020.

La corporation remet ainsi chaque année une somme à certains projets qui contribuent au verdissement de terrains. Cette année cela concerne trois organismes à but non lucratif (OBNL) situés sur le territoire de la Ville de Sept-Îles.

Un montant de 7 385,97 $ sera remis parmi les quatre projets sélectionnés : le jardin communautaire Ruisseau Bois-Joli pour 2 500 $ afin de terminer l’aménagement et les plantations de leur Jardin japonais ; les habitations communautaires de l’Âtre de Sept-Îles (2 500 $) pour la phase 4 de leur Jardin gourmand et la société d’horticulture de Sept-Îles (2 385,97 $) pour poursuivre et bonifier le plan d’aménagement déjà en cours.

La CPESI a tenu à remercier le comité de sélection composé de Marie-Claude Guimond, directrice aux communications à Aluminerie Alouette, Pascale Malenfant, agente culturelle à la Ville de Sept-Îles, Christian Girard, superviseur parc et espace vert à la Ville de Sept-Îles ainsi que Claudette Villeneuve, présidente de la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles.

À propos du programme « L’envert de ta cour »

« Ce projet structurant, qui remplace le programme de plantation d’arbres, est né de la concertation de plusieurs acteurs tels qu’Aluminerie Alouette, la CPESI, le Jardin communautaire Ruisseau Bois-Joli, la Commission scolaire du fer et la Ville de Sept-Îles. Il vise à donner un bel environnement, à soutenir la conservation d’un environnement sain, à sensibiliser le milieu septilien à l’importance de la biodiversité, à permettre le développement de projets structurants au sein de la communauté et à contribuer au développement et au partage de connaissances et d’un savoir-faire», précise la corporation.