Tourisme : les produits de la Côte-Nord en évidence dans la métropole

Douze producteurs agroalimentaires de la Côte-Nord ont profité d’une journée de maillage tenue dans la métropole, le 21 novembre, pour faire découvrir les produits de la mer et de la forêt boréale aux médias, acheteurs et restaurateurs de la grande région de Montréal.

Réunis à l’hôtel Le Sofitel, les représentants nord-côtiers, dont les microbasseries St-Pancrace et Tadoussac, la distillerie Puyjalon, la Ferme Manicouagan, Terroir Boréal et la Maison la Chicoutai ont séduit cette clientèle cible afin de créer de potentielles ententes.

Les médias du milieu du tourisme et de l’agrotourisme ont d’abord rencontré les producteurs et deux partenaires majeurs de Tourisme Côte-Nord, Parcs Canada et les Croisières AML, en avant-midi.

Les échanges se sont poursuivis avec les nombreux acheteurs et restaurateurs, qui ont pu goûter aux divers produits susceptibles éventuellement de se retrouver dans les établissements montréalais.

Crédibilité

« Nous sentons que la région gagne de plus en plus en crédibilité comme le démontre la qualité des médias et des restaurateurs qui se sont déplacés pour l’événement. En valorisant nos artisans locaux, nous valorisons par le fait même la région auprès de notre marché primaire qu’est celui de la région de Montréal », a commenté le directeur général de Tourisme Côte-Nord, Mario Leblanc, par la voie d’un communiqué.

« L’idée était de mettre de l’avant des produits e la mer et de la forêt boréale. Des produits de Tadoussac à Blanc-Sablon qui représentent bien les Nord-Côtiers. Nous sommes très heureux d’annoncer que d’ores et déjà, des ententes ont été conclues avec certains producteurs et restaurateurs », a ajouté Philippe Mollé, grand chroniqueur gastronomique et expert-conseil pour Tourisme Côte-Nord.

La récente journée de maillage s’inscrit dans la continuité du partenariat établi, il y a trois ans, entre Tourisme Côte-Nord et Tourisme Montréal.

L’organisme régional a d’ailleurs remporté un prix Excellence Tourisme dans le cadre du Sommet du tourisme 2019 à la suite de sa participation à la dernière édition de Montréal en Lumière.