Synergie 138, privilégier l’économie circulaire

Le projet d’économie circulaire Synergie 138 a vu le jour en avril 2019. L’ensemble de la Côte-Nord, ainsi que Charlevoix et la Côte de Beaupré, se sont unis couvrant ainsi de l’Île d’Orléans à Blanc Sablon. Mais au départ, la Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) est un organisme à but non lucratif établi dans la région depuis 1988.

Les SADC Côte-Nord (Sept-Îles), Manicouagan, Haute-Côte-Nord et Charlevoix/Côte-de-Beaupré/Île d’Orléans mettent en avant l’économie circulaire. Trois animatrices à temps plein et deux animateurs à temps partiel couvrent ainsi près de 250 000 km2 comprenant 10 MRC et neuf communautés autochtones.

La SADC Côte-Nord est membre du Réseau des SADC et CAE (Centre d’aide aux entreprises) regroupant 57 SADC et 10 CAE. Le Réseau, c’est aussi 1 350 bénévoles et 400 professionnels. Les SADC et CAE au Québec aident plus de 10 000 entreprises et organismes chaque année

La SADC peut vous apporter une aide financière dans le but d’appuyer la mise en œuvre d’activités de sensibilisation, d’animation, de réseau, de services-conseils et d’accompagnement, le tout dans une optique de développement économique durable des collectivités.

Barbara Morneau, agente d’économie circulaire basée à Sept-Îles, précise : « la COVID-19 a mis l’accent sur l’importance d’élargir nos compétences et d’accroître l’autonomie de notre région ».

En effet, la SADC a pour mandat de « favoriser le développement économique de la Côte-Nord en proposant des ressources techniques et financières pour soutenir les promoteurs dans la réalisation de projet d’entreprise ou de développement local ».

Qu’est-ce que l’économie circulaire ?

L’économie circulaire est un système de production, d’échange et de consommation visant à optimiser l’utilisation des ressources à toutes les étapes du cycle de vie d’un bien ou d’un service, dans une logique circulaire, tout en réduisant l’empreinte environnementale et en contribuant au bien-être des individus et des collectivités.

Ainsi, les déchets de l’un peuvent devenir la matière première de l’autre. Des entreprises peuvent donc transformer leurs rebuts encombrants, et coûteux à gérer, en source de revenus.

Par exemple, si un particulier ou une entreprise souhaite utiliser des copeaux de bois, la SADC peut étudier la demande et ainsi mettre en relation une entreprise qui se débarrasse ainsi de ses déchets. Ceux-ci sont réutilisés. Le but ultime est bien entendu de diminuer au maximum les déchets qui vont se retrouver ensuite dans les sites d’enfouissement.

Cela peut se faire de manière gratuite ou l’entreprise peut revendre ses déchets ce qui permet de faire de l’argent avec des ressources non utilisées, d’économiser avec celles des autres et cela peut se répéter à l’infini.

La stratégie de l’économie circulaire

Elle se décline en plusieurs points. Tout d’abord l’écoconception puisque 80% des impacts environnementaux se préviennent dans la conception d’un vêtement, d’un bâtiment… Ensuite par l’optimisation des opérations qui passe par l’efficacité énergétique, la réintroduction de rejets dans la production, l’efficacité des procédés, les énergies et les ressources renouvelables… Troisième point : l’approvisionnement responsable. Le recyclage, le compostage, la valorisation sont des points particulièrement importants dans le cadre de cette économie circulaire.

En 2018-1019, la SADC Côte-Nord a financé 55 projets pour un montant total de 2 342 133 $. Elle a contribué à créer ou maintenir près de 350 emplois dans la région et a soutenu financièrement 20 projets pour un montant total de plus de 37 000 $; Elle a de plus participé à plus de 20 initiatives locales.

SADC Côte-Nord, 456, avenue Arnaud, bureau 205, Sept-Îles, QC, G4R 3B1, Tél. : 418 962-7233 (sans frais : 1 877 962-7233) Courriel : info@sadccote-nord.org Site Web : http://www.sadccote-nord.org