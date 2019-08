Steven Raichlen vient découvrir la Côte-Nord

Le « maître du BBQ », Steven Raichlen, sera à Sept-Îles ce vendredi pour participer à la première édition du Festi-GrÎles. C’est d’abord pour découvrir la Côte-Nord que l’auteur à succès viendra pour une visite de deux jours.

Nicolas Dupont

Auteur, journaliste, conférencier et animateur à la télévision, Steven Raichlen est décrit comme « l’homme qui a réinventé le barbecue ». Le Festi-GriÎles compte parmi les nombreux événements et festivals de cuisine auxquels il participe cet été.

« À cette époque de l’année, je suis très occupé. Surtout avec la publication de deux nouveaux livres, je cours à droite et à gauche. J’ai été en Italie, un peu partout aux États-Unis et au Québec. C’est la première fois que j’irai sur la Côte-Nord et j’attends cette visite avec beaucoup de plaisir », affirme M. Raichlen en entrevue avec Le Nord-Côtier.

« On m’a beaucoup vanté vos poissons et vos fruits de mer. J’attends avec impatience de pouvoir goûter. Pour moi c’est une occasion de découvrir un coin du Québec que je ne connais pas et de pouvoir goûter à vos spécialités », a-t-il ajouté.

Quatre ateliers de cuisine seront animés par M. Raichlen durant la journée de samedi. « J’en ai créé un sur les fruits de mer et les poissons. Ça me donnera l’occasion d’utiliser vos produits frais. Je travaille souvent avec les crevettes nordiques que j’adore. D’ailleurs, chaque fois que je vais au Québec, j’en ramène toujours chez moi pour ma femme. »

Lancement d’une nouvelle bière

La cérémonie officielle d’ouverture du Festi-GrÎles se déroulera le vendredi 30 août à compter de 19 h 30. Pour l’occasion, la microbrasserie La Compagnie dévoilera la bière officielle du festival.

La microbrasserie de Tadoussac, la microbrasserie St-Pancrace, la microbrasserie La Mouche de Natashquan et la microdistillerie Puyjalon de Havre-Saint-Pierre seront également sur place pour faire découvrir leurs produits.

Au moment d’écrire ces lignes, quelques 400 personnes avaient déjà réservés leurs places pour le festival. Les billets seront désormais en vente à l’ouverture festival, dès 16 h ce vendredi, au Vieux-Poste de Sept-Îles.