SLAN Revolution de retour pour une 15e édition

Eh oui, SLAN Revolution revient pour une 15e édition, le 14 mars à compter de midi au Cégep de Sept-Îles. C’est là une occasion parfaite pour les joueurs de jeux vidéo sur ordinateur ou sur console de se réunir entre eux dans un même endroit autour d’une passion commune.

Gestionnaire adjoint de SLAN Revolution, Maxence Deshaies y participe depuis sa première année en informatique au Cégep de Sept-Îles. Aujourd’hui à sa troisième année dans ce programme, il s’implique pour une première fois dans son comité organisateur.

D’entrée de jeu, il confirme que l’organisation d’un tel événement exige certains préparatifs avant sa tenue.« C’est un gros défi pour la logistique, mais on est assez bien préparé », indique-t-il. « On se base sur ce qui a été fait auparavant et on essaie de s’améliorer. »

Contrairement à la croyance populaire, les joueurs échangent beaucoup entre eux. « Beaucoup des jeux à l’honneur sont des jeux d’équipe. Normalement, ils le font chacun de leur bord. Cette fois-ci, ils ont la chance de se réunir au même endroit. C’est une expérience unique à vivre », lance Maxence Deshaies.

Les billets pour participer à la 15e édition de SLAN Revolution sont en vente au local H-109 du Cégep de Sept-Îles. En prévente, le coût est de 20 $ pour les joueurs sur console, de 25 $ pour ceux sur PC.

Une formule VIP est aussi offerte au coût de 50 $. Le nombre est limité à 10. Le joueur dispose alors d’une table complète au lieu d’une demie et le service gratuit de poutine.