Plusieurs patineuses se qualifient pour les compétitions provinciales

Le Club de patinage artistique de Sept-Îles était l’hôte de la finale régionale STAR/Michel-Proulx cette fin de semaine, compétition qu’il n’avait pas organisée depuis 2014. Pas moins de 90 patineuses et patineurs de Sept-Îles, Port-Cartier, Havre-Saint-Pierre, Baie-Comeau, Forestville, les Escoumins et Fermont étaient du rendez-vous.

Au-delà de très belles performances et de programmes exécutés dignes de mention, certaines des jeunes ont obtenu leur billet pour les compétitions provinciales qui auront lieu du 5 au 8 mars au Complexe Honco de Lévis.

Pour la finale STAR/Michel-Proulx, trois filles du CPA Sept-Îles ont leur laissez-passer, soit Laura-Maude Cossette (STAR 5 dames, moins de 13 ans), Maude-Émilie Boudreault (STAR 8 dames) et Marie-Christine Bérubé (Or dames). Chez les Rhapsodies de Port-Cartier, on retrouve Mégane Gravel (STAR 6 dames) et Sarah Dallaire (Olympiques spéciaux) comme patineuses qualifiées. Pour le Club de patinage artistique de Havre-Saint-Pierre, les athlètes éligibles sont Mariane Turbis (STAR 5 dames, moins de 13 ans) et Marguerite Thériault (STAR 5 dames, 13 ans et plus).

Pour ce qui est des Jeux de la Participation, compétition qui se déroule l’année où il n’y a pas de finale provinciale des Jeux du Québec, ce sont quatre filles de Baie-Comeau qui ont assuré leur qualification. Il s’agit d’Évelyne Savard (pré-novice) et des trois médaillées de la catégorie novice, Catherine Gagnon-Lacombe (or), Marie-Lee Fortin (argent) et Marifée Girard-Lachance (bronze).

La finale régionale tenue à l’aréna Conrad-Parent a aussi permis aux jeunes des catégories Étapes 4 et 5, Relève, STAR 2 et STAR 3 de montrer leur talent, se voyant remettre des rubans d’argent ou de bronze.

« Ce fut une compétition couronnée de succès où nous avons pu voir beaucoup de talent et de belles prestations. Nous tenons à féliciter tous les patineurs et le Club de Sept-Îles et ses bénévoles pour la tenue de cet événement », souligne la responsable des communications du club hôte, Annie Fillion.