Plus pour les familles et moins pour les cellulaires

Le candidat du Parti libéral du Canada dans Manicouagan, Dave Savard, indique que son parti compte baisser les impôts de la classe moyenne et réduire les frais de téléphonie cellulaire.

« Les familles de la classe moyenne nord-côtière ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Les taxes, les frais et les factures augmentent alors que les salaires ne suivent pas. Les frais de téléphonie cellulaire ont particulièrement augmenté. Les Nord-Côtières et les Nord-Côtiers paient jusqu’à deux fois plus cher pour leurs services sans fil par rapport aux citoyens des autres pays du G7 », indique M. Savard

S’il est reporté au pouvoir, le PLC ferait en sorte que les Canadiens ne paient pas d’impôt fédéral sur la première tranche de 15 000 $ de revenu. Cette baisse d’impôt se traduira par une économie de 585 $ par année pour une famille type.

Un gouvernement libéral réduirait le coût des services cellulaires 25 % d’ici les quatre prochaines années. Le PLC compte encourager la concurrence sur le marché et permettrait au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) d’intervenir si cette concurrence n’amène pas une baisse des prix.