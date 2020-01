Opération Nez rouge Sept-Îles rapporte près de 14 000$ à la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles

L’heure est au bilan pour le service de raccompagnement d’Opération Nez rouge à Sept-Îles. La campagne 2019, tenue du 29 novembre au 21 décembre, pour onze soirées d’activités, a permis d’amasser près de 14 000$, montant au profit de la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles.

L’organisation parle de succès pour la troisième année du service dans la région. Ce sont 774 raccompagnements, pour près de 9200 kilomètres, qui ont été effectués à Sept-Îles et Uashat mak Mani-utenam grâce aux 258 bénévoles « motivés et couche-tard ».

Les dons des utilisateurs de Nez rouge ont permis une récolte de 13 745 $, somme qui servira à des projets dédiés à la jeunesse locale via la Fondation.

La présidente d’honneur de l’édition 2019, Kateri C. Jourdain, directrice des Galeries Montagnaises, se dit ravie de son expérience.

« J’y ai participé pour la première fois avec des amis, de la famille et des collègues et je dois avouer que le bonheur de nous retrouver pour une nuit tout en partageant notre temps au bénéfice de la communauté est exactement ce que représente l’esprit des Fêtes pour moi ».

2020

Opération Nez rouge Sept-Îles pense déjà à 2020 alors que l’organisation du service et de sa logistique s’avère importante pour assurer la continuité.

« Nous lançons l’appel à tous pour contribuer à la poursuite du service et assurer la pérennité de celui-ci. Quelques membres du comité souhaitent se retirer par manque de disponibilités, mais nous souhaitons accompagner la relève et le maitre d’œuvre, soucieux de conserver la formule à Sept-Îles », affirme le coordonnateur Maxime Lelièvre, qui souhaite aussi passer le flambeau.

L’organisation tient à remercier la population et les partenaires qui permettent chaque année de « minimiser les coûts et d’améliorer l’expérience des bénévoles ». Cette liste principale de donateurs financiers ou contributeurs en biens et services comprend Aluminerie Alouette, Arsenal Média, la Cage Brasserie sportive, le Centre d’études universitaires de l’est de la Côte-Nord | UQAC, les Galeries Montagnaises, Métal 7, la MRC de Sept-Rivières, Le Nord-Côtier, L’Oriental du Nord, Rio Tinto IOC, Sept-Îles Chevrolet Buick GMC et la Ville de Sept-Îles.