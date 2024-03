Une première ligne électrique enfouie sur la Côte-Nord 

L’enfouissement d’une nouvelle ligne électrique entre Pointe-Lebel et Pointe-aux-Outardes est de plus en plus concret. Un plan qui semble gagnant, et ce, pour tout le monde.

La nouvelle ligne d’environ 7,5 km permettra de boucler le secteur de la péninsule Manicouagan qui est à l’heure actuelle desservie par deux lignes distinctes. L’amélioration de la qualité du service est attendue par les deux maires de chacune des municipalités. « Nous avons juste une ligne », soutient la mairesse de Pointe-Lebel, Michelle Martin.

Même discours du côté de Julien Normand, maire de Pointe-aux-Outardes. « Nous sommes dans un secteur de villégiature, nous avons beaucoup d’arbres à proximité des lignes électriques », résume-t-il. Ce raccordement sous terre permettra aux citoyens de maintenir leur réseau d’énergie de façon sécuritaire.

Cette nouvelle méthode a déjà vu le jour en Mauricie et en Gaspésie. La ligne qui suivra le tracé de la Véloroute des Baleines sera donc la première sur la Côte-Nord.

Le projet serait actuellement en analyse, selon Mathieu Landry-Côté, conseiller en relation avec le milieu chez Hydro-Québec.

Du côté de la mairesse de Pointe-Lebel Michelle Martin, du maire de Pointe-aux-Outardes, Julien Normand, ainsi que du directeur général de la Corporation Véloroute des Baleines, Denis Villeneuve, on confirme que le projet aura lieu et que les travaux débuteraient à l’automne 2024.

« La technique d’enfouissement directement dans le sol, sans canalisation de béton, permet de le faire à moindre coût et plus rapidement, là où c’est possible », a également précisé M. Landry-Côté.

Les coûts n’ont pas encore été estimés, dévoile le porte-parole d’Hydro-Québec. Par contre, Mme Martin, M. Normand et M. Villeneuve ont été unanimes, seule Hydro-Québec en prendra la charge financière.

Les cyclistes aussi gagnants

Les droits de passage ont été acceptés tout comme les enjeux de l’accessibilité de la piste cyclable qui seraient entendus, selon les deux élus concernés.

Actuellement, les négociations se poursuivent afin de déterminer la surface de roulement de la piste de la Véloroute des Baleines sur la longueur des travaux, après la construction.

« On ne vous cachera pas qu’on rêverait d’avoir du pavage. Par contre, nous sommes dans un terrain qui est sujet des aléas du froid et du gel », a expliqué M. Villeneuve en parlant de la partie plus forestière de la piste cyclable. Il assure, cependant, que la surface sera « de grande qualité ».

La remise en état pour les cyclistes se fera au printemps 2025, toujours selon Denis Villeneuve.