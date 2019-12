Mélodie Bouchard se retrouvera sur le mur des joueurs d’exception

Mélodie Bouchard a déballé un cadeau à cinq jours de Noël, la photo qui se retrouvera sur le mur de l’aréna Guy Carbonneau, aux côtés d’autres joueurs de hockey d’exception de Sept-Îles.

Avec encore une dizaine de matchs à jouer avant de clore sa carrière de joueuse universitaire, et possiblement au niveau compétition, la hockeyeuse des Gee-Gees de l’Université d’Ottawa était très touchée par cette reconnaissance, entourée de membres de sa famille et de gens qui l’ont côtoyé dans son cheminement sportif.

Sa photo prendra place aux côtés des Guy Carbonneau, Steve Duchesne, Karl Dykhuis, Serge Roy, Roger Dubé et Ann-Sophie Bettez, pour ne nommer que ceux-là, des Septiliens qui ont vu leur parcours de joueur les mener vers la Ligue nationale, le junior majeur, les Olympiques, les rangs universitaires ou à un autre niveau supérieur. Ils sont déjà une trentaine, joueurs et arbitres, à orner une des façades à l’intérieur de la « p’tite aréna ».

« C’est flatteur, je ne m’attendais pas à quelque chose d’aussi émotif. C’est le fun de voir qu’il y a des gens qui ont vu le parcours de ma carrière. Je suis fière et contente, car ma famille et mes proches sont là », a exprimé en entrevue Mélodie Bouchard.

Elle a fait et laissé sa marque dans le double lettre à Sept-Îles dans le pee-wee et le bantam, pour ensuite s’exiler à Baie-Comeau avec la formation régionale du midget AA féminin de l’époque. Par la suite, c’est avec les Lynx du Collège Édouard-Montpetit qu’elle a évolué. Après une pause, elle a poursuivi son parcours avec les Gee-Gees, là où elle en est pour encore quelque mois. Au travers ce cheminement, elle aura vécu les Jeux du Canada et deux Universiades aux couleurs du Canada, en Russie et au Kazakhstan.

« Caractère »

Pour parler de la joueuse qu’elle a été, de la personne qu’elle est, trois anciens entraîneurs qui ont eu Mélodie Bouchard sous leurs ailes ont encensés la sportive maintenant âgée de 25 ans.

« Caractère », un mot qui est ressorti du témoignage des Éric Duchesne, Robert Lafrance et Éric Aubin, qui comptait « Mélo » dans leur formation, au niveau pee-wee BB pour le premier, bantam BB pour le second et midget AA féminin pour le dernier.

« C’est une perle », a lancé Duchesne, qui aura eu toute les misères du monde a la convaincre de s’exécuter en tirs de barrage lors d’un Championnat provincial. Pour Lafrance, c’était la joueuse qui ne s’en laissait pas imposer sur la glace.

Les fleurs n’avaient pas fini d’être lancées. Aubin en a rajouté. « Quand tu croises Mélo, tu vas te souvenir d’elle toute ta vie, c’est une personne d’exception ». Pour lui, ça allait de soi qu’elle porterait le « C » de capitaine pour sa formation. « Tu ne peux pas l’avoir dans ton équipe et ne pas la nommer capitaine. C’est une chef. Pour moi, tu es un modèle, tu m’as beaucoup appris comme coach ».

Les émotions ont grimpé d’un cran, les larmes ont coulées, lorsque le frère de Mélodie s’est adressé à l’audience pour parler de sa sœur. « Elle s’est forgée un caractère, c’est un exemple détermination. Ma famille et moi avons vécus des moments magiques grâce à ma sœur », a laissé entendre Nylan, fier du parcours de Mélo, à qui il a souvent dit non pour jouer au hockey dehors lorsqu’il était au primaire. Quand il lui a dit oui pour la première fois, c’est là que tout a commencé.

Les ambassadeurs du hockey septilien qui figurent sur le mur de l’aréna Guy Carbonneau

Arbitres

Patrick Lemieux

Harold Lemieux

Michel Brassard

Pierre-Lu Boudreault

Denis Dionne

Jean-Edmond Boudreault

Rainville Dubois

Jacques Dumais

Joueurs

François Boudreault, Universitaire

Yannick Chiasson, Universitaire

Sylvain Lemay, Universitaire

Dany Bérubé, Universitaire

Éric Thibeault, Universitaire

Ann-Sophie Bettez, Universitaire

Jacques Chiasson, Junior majeur

Richard Bergeron, Junior majeur

Marc-André Côté, Junior majeur

Bastien Thirnish, Junior majeur

André Boudreau, Junior majeur

Normand Nellis, Junior majeur

Carol Chouinard, Junior majeur

Armel Parisé, Junior majeur

Alain Tousignant, Junior majeur

Dany Gauvin, Junior majeur

Steeve Massé, Junior majeur

Stéphane Briand, Junior majeur

Éric Nadeau, Junior majeur

Rémi Belliveau, Junior majeur

Dave Whittom, Junior majeur

Jacques Parent, Junior majeur

Jean-François Gagnon, Junior majeur

Dave Belliveau, Junior majeur

David Bergeron, Junior majeur

François Pagé, Junior majeur

Patrick Gilbert, Junior majeur

Vincent Barnard, Junior majeur

Maxime Lévesque, Junior majeur

Jeff Marcoux, Junior majeur

Simon Lemieux, Junior majeur

Serge Roy, Équipe Canada

Roger Dubé, Équipe France

Karl Dykhuis, LNH

Steve Duchesne, LNH

Guy Carbonneau, LNH