Maison de la Famille de Port-Cartier : un Vins & Fromages très fructueux

La 8e édition de la Soirée-bénéfice Vins & Fromages de la Maison de la Famille de Port-Cartier, tenue le 7 février, aura été riche en saveurs, en émotions et en dollars. L’organisme a surpassé l’objectif pour sa campagne annuelle en une soirée avec une récolte record de 57 000$ pour l’événement.

Quelque 220 convives et une cinquantaine de partenaires, collaborateurs et bénévoles ont assuré le succès de l’événement qui avait lieu au Complexe récréatif et culturel de Port-Cartier.

La réussite de la soirée permet à la Maison de la Famille de Port-Cartier de dépasser ce qu’elle avait ciblé comme montant pour sa campagne 2019-2020 avec ses présidents d’honneur, Véronique Landry et Patrick Malenfant, montant qui avait été fixé à 50 000$. ArcelorMittal, partenaire majeur de l’événement, a doublé sa contribution, remettant un 5 000$ additionnel, portant le chiffrier final du Vins & Fromages à 57 000$.

L’organisme ne veut pas s’assoir sur cette récolte alors que ses besoins sont toujours aussi présents et criants.

« L’objectif de la campagne a été atteint et même dépassé, ce qui nous donnera la chance de pouvoir nous concentrer sur le développement et l’amélioration de nos services en lien avec la nouvelle politique familiale sur laquelle nous travaillons conjointement avec la Ville de Port-Cartier. Cela nous permettra aussi d’avoir un peu d’avance pour les années moins fructueuses », souligne la directrice générale de la Maison de la Famille, Lindsey Vibert.

La deuxième activité en importance pour la campagne 2019-2020 de la Maison de la Famille sera sa journée familiale du 16 mai prochain. La population est attendue à cet événement festif, où le plaisir et les rires seront présents chez les petits comme chez les grands.