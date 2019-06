L’été risque d’être retardé sur la Côte-Nord

MétéoMédia nous annonce les températures pour cet été dans l’ensemble du pays. La saison à venir officiellement dès le 21 juin s’annonce moins chaude et se pointera plus tardivement sur la Côte-Nord. Il faudra encore s’armer de patience pour voir arriver le bel été durable.

Vous l’aurez compris, l’été va arriver, mais il sera moins chaud cette année. En Ontario et au Québec, l’été 2019 en sera un beaucoup plus humide qu’en 2018 avec des hauts et des bas au niveau des températures. Concernant la Côte-Nord, les températures seront sous les normales.

«Ça va être retardé cette année sur la Côte-Nord, la chaleur va être moins présente. Juin risque d’être assez frais. C’est en mi-juillet que les conditions estivales seront au rendez-vous», précise le météorologue Bertin Ossonon.

Après un été 2018 chaud et un hiver très froid, les Québécois étaient en droit de s’attendre à un été comme l’année passée. C’est seulement qu’à la moitié de l’été que ces températures apparaîtront. Elles pourront perdurer tout de même jusqu’à septembre.

«Des Prairies, en passant par l’Ontario, le Québec, jusqu’aux Maritimes, l’été sera volatil au niveau des températures, avec moins d’extrêmes de chaleur prolongée que lors de l’été 2018», rapporte Chris Scott, directeur-météorologue chez MétéoMédia.

«Le patron météo favorisera aussi les épisodes orageux durant la belle saison, ainsi que plus de précipitations pour une grande partie de l’Ontario et du Québec», a-t-il conclu.