Les portes du chalet de la Station Gallix sont ouvertes

C’est parti pour la saison de glisse à la Station récréotouristique. La direction a ouvert les portes de son nouveau chalet ce matin.

Les adeptes de ski, de raquette et de planche à neige peuvent dévaler les pentes ou parcourir les sentiers.

Mais ce que la population avait certainement hâte de voir, c’est le nouveau chalet, un lieu avec une plus grande fluidité.

Les utilisateurs profitent de grands espaces; que ce soit pour l’accueil (billetterie), la salle à manger, le bar que pour les lieux de rangement et le «ski shop». Le nouveau chalet compte également des salles pour des groupes ou pour des conférences, salles qui seront aménagées dans les prochains mois.

Les premiers commentaires adressés à la direction sont d’ailleurs plus que positifs. «Les gens trouvent les espaces grands et ils aiment l’aspect du bois (cèdres). Les hauts plafonds agrandissent l’espace et il y a de la luminosité», a fait savoir le directeur technique de la Station, Julien Picherit.

Pour le restaurant, il faudra attendre jusqu’à la mi-janvier. Certaines parties de l’équipement pour la cuisine ne sont pas encore livrées.

Pistes

Pour cette première journée de la saison, c’est un peu plus de la moitié des pistes qui sont accessibles (12/22). Si Dame Nature fait son œuvre en fin de semaine avec les cinq à dix centimètres de neige annoncése, tout le domaine pourrait être ouvert par la suite.

La direction espère ouvrir le secteur des glissades demain (28 décembre).

Pour le hors-pistes, «on attend un peu avant de le recommander, pour qu’il y ait des conditions optimales pour que les gens s’amusent bien».

Pour en savoir plus sur les conditions, activités, forfaits et services, rendez-vous au www.skigallix.com ou visitez la page Facebook de la Station récréotouristique Gallix.