Les épiceries demeurent fermées le dimanche pour tout le mois de mai

Les épiceries demeureront fermées jusqu’au 31 mai, tel que l’a annoncé le gouvernement le 28 avril lors de son point de presse quotidien sur l’état de la COVID-19 au Québec.

Le statu quo s’étend à tous les commerces au détail. Leur fermeture est prolongée jusqu’au 31 mai. Sauf : les pharmacies, les stations-service et les dépanneurs, ainsi que les restaurants et les épiceries, qui eux doivent conjuguer avec certaines restrictions et permissions.

Les restaurants pourront uniquement offrir les commandes à l’auto, le service à emporter et la livraison. Les épiceries pourront uniquement offrir les commandes en ligne et par téléphone ainsi que la livraison.

Les mesures de réouverture des entreprises annoncées aujourd’hui concernent seulement les entreprises qui ne faisaient pas déjà l’objet d’une exemption accordée en vertu du décret sur la liste des activités et services prioritaires comme établi en début avril.

Dans le même point de presse, le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon a également annoncé la réouverture de certains magasins dès le 4 mai. Pour plus d’informations, cliquez ici.