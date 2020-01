Le Tournoi des Fêtes du Club de curling de Sept-Îles rassemble les générations

Entre deux repas du temps des Fêtes, quelque cent personnes se sont amusées au curling dans le cadre du Tournoi des Fêtes, tenu du 26 au 29 décembre, au Club de Sept-Îles.

L’édition 2019 a rassemblé 22 équipes sur les glaces du Club de curling de Sept-Îles, dont plusieurs formations réunissant trois générations. Une quinzaine de jeunes étaient du rendez-vous, certains agissant même comme skip.

« Encore une fois, le tournoi a été un grand succès. Cette année, il y avait un changement de commanditaire, c’est Int-elle corp qui nous a permis d’offrir de beaux cadeaux aux participants », souligne Richard Jauron, responsable de ce tournoi.

Gagnante au sort lors du Tournoi de la Dinde qui avait lieu au début du mois de décembre, la famille Michaud (Yanick, Nadia Tremblay, Ophélie et Yohann) est une fois de plus sacrée. Elle a été suivie de près au classement par le quatuor formé de Dimitri St-Pierre, Sarah-Pier Babin, Jolyane St-Gelais et Marithé Beaudin Mongeau et par celui composé de Jocelyn D’Amours, Martine Beaulieu, Sonia Poney et Jean Lamarche.

2020

Le Skins Game Boulons LPG sera le premier tournoi de 2020 au Club de curling de Sept-Îles. Il se jouera du 10 au 12 janvier, la même fin de semaine qu’équipe Jauron (Philippe Jauron, Étienne Élias, Jonathan Desrochers, Emmanuel Normand et Alexandre Jauron) sera en compétition à Chicoutimi pour le circuit juvénile. Les 18 et 19 janvier, ce sera la finale régionale U11 et U15 à Baie-Comeau.