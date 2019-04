Le Saaremaa sera bien le navire de remplacement de la STQ

Malgré les dénégations jusqu’ici de la Société des traversiers du Québec (STQ), l’organisation a bel et bien acheté le Saaremaa, ce traversier présentement basé en Allemagne et que tous les éléments identifient comme le navire de remplacement du F.-A.-Gauthier.

Cette information est confirmée par le site web de la firme DNV GL, géant joueur mondial dans le domaine des services maritimes et qui répertorie notamment l’enregistrement des navires sur la planète. Dans le registre des enregistrements, sous le nom Saaremaa, c’est la Société des traversiers du Québec qui apparaît comme propriétaire.

Interrogé eu lendemain de l’accident en Allemagne, la Société des traversiers avait portant refusé de dire qu’elle avait l’œil sur ce navire. «Nous n’avons jamais identifié le navire de relève pour lequel nous sommes en négociation et nous ne le ferons pas tant qu’elles ne seront pas terminées», avait alors lancé le porte-parole, Alexandre Lavoie.

Le 26 mars, le Saaremaa est entré en collision avec le cargo Curaçao Pearl au port de Cuxhaven, subissant des dommages qui n’affecteraient toutefois pas sa navigabilité. D’après le site vesseltracker.com, qui dit citer la police du port, le manque d’expérience du capitaine alors aux commandes serait une des causes de l’accident. À sa décharge, les conditions de navigation étaient toutefois difficiles cette journée-là, toujours selon vesseltracker.com.

Dès qu’il sera disponible, le Saaremaa devrait être affecté à la traverse Matane/Baie-Comeau/Godbout, privé de navire pouvant accueillir des voitures depuis la «retraite forcée» de l’Apollo, que la STQ a dû retirer de la circulation à la mi-mars en raison de ses nombreux problèmes, dont ses collisions avec les quais de Godbout et de Matane.

L’Apollo avait débuté son service un mois plus tôt, en février, après avoir été acheté au coût de 2,1 M$ pour à peine 17 jours de service. Cette solution avait été imaginée par la STQ pour pallier à l’absence du F.-A.-Gauthier, absent depuis décembre de son trajet habituel et qui ne reviendra pas dans le fleuve avant la mi-août, au mieux.

Construit en 2010 en Norvège, le Saaremaa a une longueur de 98 mètres et une largeur de 18 mètres. Selon les informations disponibles sur la Toile, il aura une capacité de 160 voitures et de 600 passagers, soit un peu moins que le F.-A.-Gauthier, qui peut transporter 180 véhicules et 800 passagers.